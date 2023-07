Jeżeli podczas pobytu w wynajmowanym apartamencie dojdzie do rabunku, mienie właściciela ochroni jego polisa. Turysta może mieć jednak kłopot, gdyż OC w życiu prywatnym zazwyczaj nie zapewni pokrycia strat.

Tylko na portalu booking.pl na początku lipca było jeszcze ponad 3,3 tys. wolnych domów i apartamentów na wyłączność.

Jak informuje POT (Polska Organizacja Turystyczna) 60 proc. Polaków planuje w sezonie letnim wyjechać poza miejsce zamieszkania.

Statystycznie każdy z nich spędzi na wakacjach 10 dni, a 1/5 zadowoli się wypoczynkiem krótszym.

Podczas wakacji, obok zorganizowanych wyjazdów i pobytów w obiektach noclegowych takich jak hotele, czy pensjonaty, dużą popularnością cieszą się mieszkania i apartamenty turystyczne.

Z najnowszego badania Global State of the Consumer Tracker firmy Deloitte wynika, że ok. 30 proc. osób planujących tegoroczny urlop poza domem wybierze właśnie prywatne zakwaterowanie. Tylko na portalu booking.pl w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia czeka na nich jeszcze ponad 3,3 tys. domów i apartamentów na wyłączność.

Właściciele takich nieruchomości z reguły zabezpieczają się kaucją lub umową oraz dedykowanym dla wynajmu ubezpieczeniem rozszerzonym o klauzulę dewastacji, czy OC najemcy. Co jednak w sytuacji, kiedy turysta przez swoją nieuwagę przyczyni się do włamania w najmowanym apartamencie?

- W przypadku, gdy najemca zostawi uchylone okno lub balkon i na skutek tego dojdzie do włamania, odpowiedzialność za straty w należącym do właściciela majątku będzie uzależniona od warunków umowy. W większości przypadków posiadacz apartamentu będzie dysponował własną polisą, która spowoduje wypłatę odszkodowania. Turyści dosyć często posiadają też OC w życiu prywatnym, które daje ochronę przed szkodami wyrządzonymi z winy własnej lub osób bliskich, np. dzieci - mówi Joanna Zielińska z CUK Ubezpieczenia.

Należy natomiast zdawać sobie sprawę, że jeśli chodzi o kradzież mienia osobistego lub należącego do posiadacza lokalu, ubezpieczenie OC zazwyczaj nie zapewni pokrycia strat – podkreśla Joanna Zielińska.

Wypłata środków w zadowalającej wysokości jest jednak uzależniona od zadeklarowania aktualnych sum ubezpieczenia już na etapie zawierania polisy.

Osobom, które posiadają mieszkanie lub dom, bez względu na fakt czy udają się na urlop, czy wynajmują swoją nieruchomość turystom, przyda się dodatkowo home assistance. W jego ramach istnieje bowiem możliwość uzyskania pomocy związanej z zabezpieczeniem po włamaniu. Oferta w tym zakresie obejmuje np. wymianę zamków, naprawę uszkodzeń, czy koordynację działań związanych z przywróceniem lokalu do stanu sprzed szkody.

