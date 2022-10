Fala sporów wynajmujących z najemcami na tle wzrostu kosztów eksploatacji nieruchomości komercyjnych wydaje się być nieunikniona. Jak się przygotować - o tym Marta Kosiedowska i Marek Miszkiel, partnerzy w kancelarii act BSWW legal & tax.

Perturbacje na rynku energii są bolączką dla coraz większej ilości wynajmujących powierzchnie komercyjne.

Dziś jest już jasne, iż niezależnie od rosnących rachunków z tytułu bieżącego zużycia energii i gazu w obliczu znaczącego wzrostu cen, najemcy nie tylko zobowiązani będą do zapłaty wyższych zaliczek na koszty eksploatacji w przyszłym roku ale również do istotnych dopłat w stosunku do zaliczek zapłaconych za rok 2022.

Ten efekt pogłębiony będzie także znaczącą indeksacją w górę czynszów najmu.

W rezultacie będziemy mieli do czynienia z najwyższym od lat wzrostem (rok do roku) obciążeń finansowych najemców wynikających z zawartych umów najmu. Mając na uwadze pogarszające się perspektywy biznesowe dla wielu przedsiębiorców, wydaje się, że fala sporów z najemcami na tle wzrostu kosztów eksploatacji nieruchomości komercyjnych jest nieunikniona. O skuteczności obrony przed takimi roszczeniami będzie decydowało przygotowanie wynajmującego do sporu merytorycznego, szczególnie mając na uwadze, że w zależności od zapisów umowy najmu strategia prowadzenia sporu będzie różna i powinna zostać odpowiednio dostosowana i starannie przemyślana. Kluczowy musi być jasno postawiony cel biznesowy – utrzymanie relacji biznesowej z najemcą i utwierdzenie go w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru dla lokalizacji swojego biznesu.

Wynajmujący w naszej ocenie nie mogą pozostać bierni w obliczu potencjalnych sporów z najemcami i powinni już dziś wdrożyć plan mający na celu maksymalne ograniczenie negatywnych skutków bieżącej sytuacji gospodarczej i przygotowanie swojej organizacji, tak aby miała ona jak najmniejszy wpływ na bieżącą działalność.

Audyt umów najmu

Już dzisiaj wynajmujący powinni pomyśleć o audycie umów najmu pod kątem zapisów dotyczących rozliczenia kosztów mediów, podwyżek kosztów i zasad ich ponoszenia przez najemców. Pozwoli to na zidentyfikowanie umów o podwyższonym stopniu ryzyka dających większą niż inne podstawę do ewentualnych sporów. Warto zakwalifikować każdą umowę pod kątem poziomu takiego ryzyka: niski, średni, wysoki i rozważyć konsultację z prawnikiem w zakresie umów, w których zapisy odbiegają od standardu rynkowego na korzyść najemcy.

Marta Kosiedowska, partner w kancelarii act BSWW legal & tax

Jako umowy obarczone sporym ryzykiem dla wynajmujących należy w szczególności uznać wszelkie umowy najmu, w których koszty ponoszone przez najemców z tytułu eksploatacji powierzchni wynajmowanych zostały w jakikolwiek sposób ograniczone np. poprzez ustalenie maksymalnego poziomu wzrostu kosztów usług/mediów lub wprowadzenie stawki ryczałtowej.

Kłopoty najemcy to także kłopot wynajmującego

Sytuacja makroekonomiczna jest niekorzystna zarówno dla wynajmującego jak i najemcy. Kłopoty najemcy to w dłuższej perspektywie także kłopoty wynajmujących. Do pewnego stopnia wiec zarówno wynajmujący jak i najemcy zmagają się z problemami gospodarczymi razem.

Kluczowe więc w procesie rozmów z najemcami (a tym bardziej w sporze) będzie przekonanie ich, że wynajmujący dołożył najwyższej staranności w procesie kontraktowania dostawców mediów. Transparentny proces wyłonienia najlepszego dostawcy (w tym obejmujący zaproszenie do procesu maksymalnie dużej liczby dostawców), rozpoczęty odpowiednio wcześnie oraz udokumentowany, daje podstawę nie tylko do uchylenia się od zarzutów niestarannego działania ale również w przypadku ewentualnego sporu umożliwia zdecydowanie efektywniejszą obronę.

Marek Miszkiel, partner w kancelarii act BSWW legal & tax

Warto również wdrożyć procedury, które pokażą najemcom, że wynajmujący dba o zmniejszenie zużycia i podejmuje istotne starania aby zminimalizować koszty zużycia mediów na powierzchniach wspólnych jak i powierzchniach najemców. Wprowadzenie systemu automatycznego wyłączania oświetlenia na powierzchniach wspólnych/powierzchniach najemców (oczywiście z pełnym dostępem do energii elektrycznej w sytuacji, w której oświetlenie zostanie włączone na powierzchni przez najemcę), rezygnacja z oświetlenia zewnętrznego budynku, po określonej godzinie, stosowanie energooszczędnych instalacji, mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, a co więcej dać najemcy poczucie, że wynajmujący aktywnie przyczynia się do oszczędności.

Spór w sądzie to nie tragedia

Nie wszystkie trudne sytuacje z najemcami uda się zakończyć polubownie – część z nich znajdzie swój finał w sądzie.

Spory zapewne zmierzać będą do wykazania nienależytej staranności wynajmującego w kontraktowaniu usług lub też zmierzać będą do próby zmodyfikowania klauzul umownych związanych z rozliczaniem mediów lub nawet rozwiązania umowy najmu przez sąd. Co ważne, w każdym z takich sporów sąd będzie brał pod uwagę nie tylko interes najemcy, ale także zachowanie i interes wynajmującego.

Zarządzanie ryzykiem sporu wymaga jego odpowiedniego przygotowania – w przypadku wyboru drogi sądowej wskazane będzie wykazanie odpowiednimi dowodami zarówno transparentności procesów zakupowych po stronie wynajmującego jak i podejmowania przez wynajmującego odpowiednich działań mitygujących skutki sytuacji makroekonomicznej ale także stosownego zachowania i stanu wiedzy najemcy. Istotne będzie w takiej sytuacji zapobiegnięcie przerzucaniu na wynajmującego ciężaru ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej najemcy.

Ryzyko upadłości najemcy

Podjęcie działań mitygujących zmierza nie tylko do uniknięcia sporu sądowego. Niektórzy z najemców mogą nie być w stanie utrzymać płynności finansowej swoich przedsiębiorstw – część sporów więc może w konsekwencji zakończyć się upadłością lub restrukturyzacją najemcy. Także ta ewentualność (choć związana z ryzykiem dla wynajmującego – tym wyższym im wyższa była inwestycja początkowa w standard pomieszczeń) nie jest bez wyjścia. Zapewnienie profesjonalnego uczestnictwa w takim postępowaniu da wynajmującemu szansę na ograniczenie skutków wystąpienia tego rodzaju sytuacji.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl