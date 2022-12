Aktualne przepisy nie regulują zasad liczenia powierzchni do celów najmu, co w konsekwencji skutkuje bałaganem na rynku magazynów, biurowców i galerii handlowych. To jedyny obszar dotyczący powierzchni budynków, którego nie weryfikują urzędy.

Po standardy pomiaru do celów najmu, rynek musi sięgać do norm zagranicznych: BOMA, Tegova, IPMS, GIF. Przepisy aktualne nie regulują zasad liczenia powierzchni do celów najmu, co w konsekwencji skutkuje bałaganem na rynku nieruchomości komercyjnych: w magazynach, biurach, galeriach handlowych, retail parkach czy kamienicach przeznaczonych na wynajem. - Jest to jedyny obszar dotyczący powierzchni budynków, którego nie weryfikują urzędy. Nie są sprawdzane pomiary i zasady liczenia powierzchni - tłumaczy poseł Jacek Protasiewicz w interpelacji na temat planowanej nowelizacji Prawa budowlanego i udziału ekspertów w tych pracach. Brakuje standardów pomiaru W związku z tym po standardy pomiaru do celów najmu rynek sięga do norm zagranicznych: BOMA, Tegova, IPMS, GIF itp. - Geodeci, architekci, rzeczoznawcy majątkowi i zarządcy nieruchomości komercyjnych - jak zostałem poinformowany - zyskaliby transparentność w działaniu, gdyby ta kwestia podlegała jasnym i zrozumiałym regulacjom - zwraca uwagę poseł Jacek Protasiewicz. Powierzchnia najmu poza prawem budowalnym W odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, stwierdził, że tzw. powierzchnia najmu stosowana na rynku nieruchomości komercyjnych, która stanowi istotny zapis umowy najmu, nie jest możliwa do uregulowania w prawie budowlanym. - Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego - tłumaczy wiceminister Piotr Uściński. Dodaje, że nie ma przeszkód, aby strony umowy najmu przyjęły wspólnie jako parametr powierzchni do celów najmu wynajmowanego budynku powierzchnię użytkową. - Niemniej jest to indywidualna decyzja stron umowy - podkreśla Piotr Uściński, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

