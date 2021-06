Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków wyzwaniem dla samorządów

Od 1 lipca br. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma objąć ok. 5-6 mln nieruchomości.

Od 1 lipca 2021 roku będzie można składać deklaracje dotyczące posiadanego źródła ciepła.

Obowiązek taki będą mieli wszyscy posiadacze instalacji o mocy nieprzekraczającej 1 MW - zarówno w budynkach prywatnych, jak i na terenie przedsiębiorstw.

Problem w tym, że gminom, do których będziemy kierować deklaracje, brakuje szczegółowej wiedzy i narzędzi do realizacji tego nowego zadania.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r. Narzędzie do zbierania rozpocznie pracę już 1 lipca 2021 r.

Od tego dnia każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

