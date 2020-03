Co epidemia zrobi z rynkiem nieruchomości?

Katarzyna Młynarczyk, manager Działu Analiz i Opinii Lege Advisors









Autor: Katarzyna Młynarczyk, manager Działu Analiz i Opinii Lege Advisors

Dodano: 24 mar 2020 11:22

Można przypuszczać, że na dotąd stabilnym i stosunkowo bezpiecznym dla inwestorów rynku nieruchomości w pierwszej kolejności wyhamuje sprzedaż mieszkań. Dotyczy to rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W stanie epidemii pojawiły się problemy oraz niepewność co do dalszych obostrzeń i ograniczeń w funkcjonowaniu życia społecznego. A to może wpłynąć na decyzję o odłożeniu tak kapitałochłonnej inwestycji jaką jest nieruchomość - mówi Katarzyna Młynarczyk, manager Działu Analiz i Opinii Lege Advisors.