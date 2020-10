Czy deweloper może ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wybudowanego lokalu?

Ustawowa odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne wybudowanej nieruchomości może mieć bardzo szeroki zakres.









Autor: Paweł Milewski, aplikant adwokacki, Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka/PropertyNews.pl

Dodano: 30 paź 2020 15:28

Wydawać by się mogło, że wybudowanie lokalu przez dewelopera, a następnie jego sprzedaż, kończą „przygodę” dewelopera z daną inwestycją. W idealnej sytuacji tak też powinno być – nabywca spokojnie korzysta z zakupionej części nieruchomości, a deweloper zajmuje się kolejnymi inwestycjami. Niestety często zdarza się, że w trakcie użytkowania lokalu przez nabywcę pojawią się różnego rodzaju wady (jak problemy z izolacją termiczną, pojawianie się wilgoci, pękające ściany czy płytki tarasowe). Nie zawsze jest to wynikiem zawinionych działań po stronie dewelopera. - Pomimo to, w ramach udzielonej gwarancji lub wynikającej z przepisów prawa rękojmi, deweloper może ponosić odpowiedzialność względem nabywcy za wady fizyczne wybudowanego lokalu - mówi Paweł Milewski, aplikant adwokacki, Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka.