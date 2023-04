Praca z biura czy z domu? O zasadności posiadania przez firmę odpowiedniego biura w obliczu zmiany kodeksu pracy mówi Łukasz Kwieciński, dyrektor ds. zarządzania wartością budynków w spółce biurowej Skanska w CEE.

Łukasz Kwieciński, Skanska: Frekwencja w biurach już się poprawiła.

Pracodawcy sprecyzowali cel i istotę pracy z biura i zaoferowali różnego rodzaju zachęty, np. w postaci darmowych posiłków.

Biuro jako miejsce spotkań i bezpośrednich interakcji wspiera budowanie kultury i tożsamość firmy.

Najważniejsze jest mądrze wybrać budynek. Dla wielu pracowników bardzo istotne są koszty dojazdu do pracy.

Zmiany w kodeksie pracy powodują, że temat powrotu do biur staje się jak najbardziej aktualny. Czy praca w biurze jest bardziej efektywna niż home office?

Ewolucja rynku pracy wywołana globalną pandemią koronawirusa, a także zmiana oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników, sprawiły, że dziś biuro pełni inną rolę niż jeszcze 3-4 lata temu. Odpowiednio zaprojektowana, zróżnicowana przestrzeń, spełniająca wymagania danej organizacji stała się więc dziś jeszcze ważniejsza, ponieważ i pracodawcy, i pracownicy są znacznie bardziej świadomi swoich potrzeb.

Czas przymusowej izolacji w domach pozwolił przetestować warunki home office i zweryfikować, gdzie pracuje się sprawnie i komfortowo i czego do skutecznego wykonywania obowiązków potrzebujemy.

Łukasz Kwieciński, dyrektor ds. zarządzania wartością budynków w spółce biurowej Skanska w CEE. Fot. Wojciech Mateusiak

Biuro jako miejsce spotkań i bezpośrednich interakcji wspiera budowanie kultury i tożsamość firmy, integrując pracowników, co jest trudniejsze w przypadku zdalnego modelu pracy.

Najemcy z naszych budynków wskazują w bezpośrednich rozmowach z nami, że biuro, które zapewnia im komfortowe warunki, które nie zawsze mamy w domu, zarówno pod kątem BHP, jak i potencjalnych “rozpraszaczy”, jest koniecznością dla sprawnego funkcjonowania firmy i jej dalszego rozwoju.

O zasadności posiadania przez firmę odpowiedniego biura przekonani zdają się być również sami pracownicy. Ci, którzy uczestniczyli w badaniu prowadzonym przez Skanska i Colliers, zadeklarowali, że chętniej i częściej przyjdą do biura, jeśli pozwoli ono na efektywną pracę, wykonywaną w razie potrzeby w spokoju, bez rozpraszających bodźców.

Jak wynika z rozmów z naszymi najemcami frekwencja w biurach już się poprawiła. To efekt wspólnych działań podejmowanych przez pracodawców i Skanska. Pracodawcy sprecyzowali cel i istotę pracy z biura w kontekście natury ich branży i sposobu prowadzenia działalności, jak i zaoferowali różnego rodzaju zachęty w biurze, np. w postaci darmowych posiłków. My natomiast jako właściciele nieruchomości zapewniamy interesujący program typu Community Management na naszych projektach, który jest dodatkową zachętą dla pracownika przy podjęciu decyzji o pozostaniu w domu bądź przyjściu do biura.

Jakie najnowsze rozwiązania są stosowane w nowoczesnych i zrównoważonych biurowcach?

W Skanska stosujemy całościowe podejście do tworzenia i realizacji projektów niskoemisyjnych: uwzględniamy w nich odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, recykling czy korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych. Nad technicznymi rozwiązaniami, które wpływają na efektywność energetyczną i minimalizują zużycie mediów w naszych budynkach biurowych, pracujemy od ponad wielu lat. Nasza strategia, aby o efektywności energetycznej budynków myśleć już w trakcie ich projektowania, sprawdziła się więc doskonale, bo w warunkach znacznego wzrostu cen energii nie musimy szukać rozwiązań zwiększających efektywność, już je mamy, sprawdzone i gotowe do wspierania potrzeb najemców.

Ostatnio certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum otrzymał nasz warszawski budynek P180, który zużywa rocznie niemal połowę mniej energii niż jemu podobne. To świetny dowód na to, że w spółce biurowej Skanska nie tylko skutecznie realizujemy podejście zgodne z zasadami ESG, ale i wyprzedzamy rynkowe zmiany, oferując gotowe rozwiązania na miarę trudnych czasów.

A skoro o P180 mowa… Biurowiec powstał z zastosowaniem innowacyjnego betonu o obniżonym śladzie węglowym. W ramach inwestycji zrealizowano także specjalny chodnik, którego zadaniem jest neutralizowanie szkodliwych związków powstających ze spalin samochodowych. Taki chodnik jest również w przy innych naszych inwestycjach, np. przy wrocławskim Centrum Południe, poznańskim Nowym Rynku czy w Gdańsku przy budynku Wave. Biurowce korzystają z energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i są wyposażone w urządzenia, które umożliwiają oszczędność energii elektrycznej i wody. W naszych budynkach znajdują się także technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej, generujące oszczędności w jej zużyciu – w przypadku Centrum Południe rzędu 58 proc. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz belek chłodzących wrocławski kompleks Skanska zużywa nawet 40 proc. mniej energii elektrycznej niż budynki referencyjne.

Wspomniane już belki chłodzące stosujemy zamiast klimakonwektorów. W przypadku belek można wcześniej, przy wyższych temperaturach zewnętrznych zacząć wykorzystywać freecooling, który z kolei umożliwia chłodzenie pomieszczeń wewnątrz budynku przy wykorzystaniu niższej temperatury powietrza na zewnątrz. Co więcej, w przeciwieństwie do klimakonwektorów, belki chłodzące nie posiadają silników elektrycznych, dzięki czemu nie zużywamy energii na ich napędzanie.

Stosujemy również duże centrale wentylacyjne o znacznie zredukowanej prędkości przepływu powietrza, dzięki czemu zużywamy mniej energii na jego przetłaczanie. A tam, gdzie jest to możliwe, projektujemy rozwiązania pasywne, np. kanały wentylacyjne o dużym przekroju, co również umożliwia ograniczenie energii niezbędnej do funkcjonowania systemu wentylacyjnego.

System „daylight control” pozwala na sterowanie oświetleniem w biurze w zależności od tego, ilu pracowników się w nim znajduje, i w jakich pomieszczeniach akurat przebywają. Nie chodzi jedynie o „gaszenie” światła poza standardowymi godzinami pracy, ale także o wyłączanie oświetlenia o każdej porze, jeśli w danym miejscu nikogo nie ma.

Monitorowanie „zajętości” przestrzeni może pomóc również w optymalizacji działania systemów grzewczo-chłodzących oraz wentylacyjnych – takie rozwiązanie implementujemy właśnie na powierzchni przygotowywanej dla jednego z naszych najemców.

To tylko niektóre z przykładów rozwiązań, które już na etapie projektowania inwestycji pozwalają wdrażać rozwiązania chroniące klimat i środowisko naturalne. Nowoczesna, proekologiczna architektura to nie tylko sam budynek i energooszczędna technologia. To także jego lokalizacja, otoczenie i infrastruktura. Usytuowanie budynku przy węźle komunikacyjnym, który zapewnia szybki i sprawny dojazd transportem zbiorowym, stanowi zachętę dla pracowników firmy, aby odstawili auta i skorzystali z autobusu, tramwaju, metra czy roweru – z korzyścią zarówno dla własnych finansów, jak i dla środowiska. Dlatego nasze budynki, jak łódzka Brama Miasta czy P180 są doceniane między innymi za świetną lokalizację, do której można łatwo dotrzeć z każdego punktu w mieście.

Jak powinno wyglądać biuro idealne? Jakie mieć walory? Czym przyciągać pracownika i mobilizować go do efektywnej pracy?

Najważniejsze jest mądrze wybrać budynek. Dla wielu pracowników bardzo istotne są koszty dojazdu do pracy. Ze wspomnianego wcześniej badania przeprowadzonego wspólnie z Colliers wiemy, że im krótszy jest czas dojazdu do biura, tym częściej pracownicy chcą w nim przebywać. Dlatego dziś dobra lokalizacja to już niekoniecznie ścisłe centrum miasta, a raczej punkt, który jest dobrze skomunikowany publicznym transportem z pozostałymi dzielnicami czy wręcz przedmieściami i dodatkowo posiada odpowiednią infrastrukturę w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu, np. rowerem.

W Skanska dużą wagę przykładamy do lokalizacji, w których powstają nasze inwestycje. I wiemy, że najemcy to doceniają, zapełniając nasze kolejne budynki. P180 w Warszawie znajduje się przy dużym węźle komunikacyjnym, gdzie jest m.in. stacja metra Wilanowska. Z kolei Centrum Południe we Wrocławiu wybudowaliśmy przy ul. Powstańców Śląskich, która stanowi jedną z głównych arterii miasta. W obu tych miejscach znajdują się linie tramwajowe i autobusowe, ale są również ścieżki rowerowe. A dla 82 proc. respondentów naszego badania istotne są udogodnienia dla rowerzystów. W gdańskim budynku Wave stworzyliśmy ponad 400 miejsc do parkowania rowerów, są tam także windy dla rowerów, stacje napraw i oczywiście odpowiednie zaplecze dla osób, które właśnie na rowerach przyjeżdżają do pracy – a więc szatnie z szafkami i prysznice. To pierwszy w Trójmieście biurowiec, który stawia rowerzystów na pierwszym miejscu.

Dzięki badaniu opinii użytkowników naszych biur wiemy też, że jedną z najbardziej wyróżniających się potrzeb jest dostępność punktów gastronomicznych, jak kantyna w budynku czy restauracja w pobliżu, oraz sklepów spożywczych. To znaczy, że wybierając nową lokalizację na swoje biuro, trzeba wziąć pod uwagę kwestię zaspokojenia tej właśnie potrzeby pracowników. Istotne jest również usytuowanie w pobliżu budynku automatu paczkowego, a więc urządzenia do przekazywania i odbierania przesyłek. Nasze budynki zapewniają odpowiednią infrastrukturę – są restauracje, sklepy i inne punkty usługowe.

Dzięki wspomnianemu badaniu wiemy nie tylko, co w okolicy doceniają nasi najemcy, ale także, co cenią w przestrzeniach, w jakich pracują. Zależy im przede wszystkim na prywatności, ciszy i spokoju, czyli na braku rozpraszających bodźców i wskazują to jako cechy, które mogą im zapewnić odpowiednie warunki do efektywnej pracy. Kluczowe okazało się także to, czy pracownicy mogą z łatwością znaleźć w swoim biurze przestrzeń, która jest odpowiednia do wykonywanego aktualnie zadania.

Jeśli chce się mieć „biuro przyszłości” – chodzi o stworzenie różnorodności przestrzeni. Oprócz otwartych powierzchni, pożądane są więc różne salki konferencyjne, warsztatowe czy strefy do spotkań nieformalnych. W Skanska mamy tego świadomość i tak właśnie projektujemy biura dla najemców.

