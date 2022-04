EEC: Legislacja wyzwaniem dla zielonego budownictwa

Europejski Zielony Ład to przede wszystkim bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Niestety, obecnie 75 proc. wszystkich emisji generowanych przez kraje UE to emisje pochodzące z produkcji i wykorzystania energii elektrycznej w różnych sektorach gospodarki. - Należy pamiętać, że sektor budowlany jest energochłonny. Właściwie wszystkie procesy technologiczne odbywają się z wykorzystaniem energii elektrycznej - przypomniała podczas EEC Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex SA.

Jak więc wygląda miks energetyczny UE i Polski? - W Unii Europejskiej ponad 70 proc. energii pochodzi ze spalania paliw kopalnych, OZE stanowi około 10 proc., natomiast ok. 14 proc. tego zapotrzebowania pokrywa energia jądrowa. W Polsce ponad 80 proc. energii stanowią paliwa kopalne, a ok. 17 proc. pochodzi z OZE - mówiła Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex SA. - Dekarbonizacja budownictwa na tak, ale warunkiem koniecznym do jej przeprowadzenia jest transformacja energetyczna - podkreśliła.

Dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex SA nawiązała również do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i środowiska, Budimex SA.

- W pakiecie Fit for 55 w zeszłym roku została opublikowana dyrektywa unijna zgodnie z którą minimum 70 proc. odpadów budowlanych powinno podlegać recyklingowi. Obecnie jest to niemożliwe z uwagi na zawiłe przepisy prawa i długie okresy oczekiwania za decyzje środowiskowe - mówiła Eweina Karp-Kręglicka podczas panelu „Zielone budownictwo“. - Na pewno wyzwaniem w kontekście zielonego budownictwa jest legislacja - zaznaczyła podają przykład Szwajcarii, która w 99 proc. ponownie wykorzystuje odpady budowlane.

Bariery legislacyjne

- Przed nami jest jeszcze sporo wyzwań wynikających z legislacji - dodała Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner, praktyka nieruchomości i budownictwa, kancelaria CMS. - Jednym z kluczowych aspektów jest zwiększenie ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł. Jedna z barier legislacyjnych powstała na skutek nowelizacji ustawy odległościowej i zasady 10H (zakaz budowy wiatraków w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotność ich wysokości - przyp. red.). Bez likwidacji tej bariery, nie mamy szansy na ponowne uruchomienie inwestycji w energię wiatrową - wyjaśniła zaznaczając, że prace nad zmianami przepisów już się toczą.

Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner, praktyka nieruchomości i budownictwa, kancelaria CMS.

- Niezbędne jest również zaangażowanie podmiotów publicznych, czyli uwzględnianie wymogów zrównoważonego budownictwa w zamówieniach publicznych - dodała partner, praktyka nieruchomości i budownictwa, kancelaria CMS.

Standaryzacja norm to kolejne wyzwanie. - Niektóre, choćby ISO, są w Polsce przyjmowane wyłącznie w jęz. angielskim, co na pewno nie jest wystarczające. Potrzebne jest dostosowanie do polskiego prawa, uchwalenie polskich wersji lub załączników do norm, które są niezbędne - postulowała Lidia Dziurzyńska-Leipert.