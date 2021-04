Firmy ruszą z falą pozwów

W przypadku, gdy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został wprowadzony niezgodnie z prawem i spowodowało to straty po stronie przedsiębiorcy, ma on prawo do roszczenia odszkodowawczego w stosunku do Skarbu Państwa.









Obowiązujące rozporządzenie o zakazach i nakazach w dobie pandemii zawiesiło działalność branży beauty, fitness, gastronomii czy hotelarstwa co najmniej do 18 kwietnia. - Jeśli sądy będą wyrażać podobne stanowisko, jak w przypadku WSA w Opolu, może to oznaczać falę pozwów ze strony przedsiębiorców w najbliższych miesiącach i latach – uważa Michał Kołtunowicz, prawnik w Kancelarii Kijewski Graś.