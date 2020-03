Jak obecnie wygląda prawna sytuacja najemców centrów handlowych?

W chwili obecnej toczy się dyskusja, czy nakaz zamknięcia sklepów w galeriach handlowych stanowi po stronie właścicieli galerii niemożliwość świadczenia, które zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego zwalniałaby najemców z obowiązku zapłaty czynszu. Odnosząc się do tej dyskusji stwierdzić należy, że niemożliwość świadczenia sensu stricte nie zachodzi. Galeria jest bowiem otwarta, a najemca ma dostęp do najmowanego sklepu. Ograniczenie polega na tym, że najemca nie może prowadzić w tym sklepie zwykłej działalności – zwraca uwagę Grzegorz Witczak, dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego i Nieruchomości TGC Corporate Lawyers.

Brak niemożliwości świadczenia po stronie galerii wynika ze sformułowania przepisów rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu epidemii (a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego), które wprost odnosi się do najemców w centrach handlowych, nie zaś do samych centów handlowych. To właśnie najemcy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności, a nie właściciele galerii. Co więcej, z literalnego punktu widzenia sam właściciel może prowadzić w swojej galerii działalność dowolną, oby zgodną z prawem, lecz nie najemca. Zakazy wprowadzone rozporządzeniem nie dotyczą bowiem właścicieli galerii. W tym kontekście należy wskazać, że o ile można mówić o niemożliwości świadczenia, to zachodzi ona po stronie najemców, a nie wynajmujących. To bowiem najemcy nie są w stanie prowadzić działalności, tym samym są oni zwolnieni z obowiązku jej prowadzenia, co jest standardowym zapisem w tego typu umowach najmu.

Przepis, na którym najemcy mogą w chwili obecnej oprzeć swoje roszczenia wobec wynajmujących to art. 662 § 1 k.c., zgodnie z którym wynajmujący powinien utrzymywać przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku. Problem z zastosowaniem tego przepisu polega jednakże na tym, że dotychczas był on interpretowany wyłącznie w kontekście kwestii technicznych związanych z przedmiotem najmu, czyli jego napraw, zaś w chwili obecnej umówiony użytek należałoby interpretować znacznie szerzej. Zgodzić należy się z twierdzeniem, że celem umowy najmu w galerii handlowej jest zarobkowe prowadzenie przez najemcę działalności handlowej lub usługowej przy wykorzystaniu przedmiotu najmu. Utrzymywanie przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku to, poza kwestiami technicznymi, właśnie zapewnienie warunków do prowadzenia takiej działalności. Tego typu spory nie będą jednak proste i spodziewać się można różnych rozstrzygnięć, tym bardziej, że planowana ingerencja ustawodawcy świadczy o aktualnym przekonaniu, że obowiązek zapłaty czynszu jednak nadal istnieje.