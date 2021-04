Jak ograniczyć negatywne skutki wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków?

W aktualnym kształcie, ewidencja zabytków została wprowadzona przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (UOZ). Niestety, kolejne zmiany przepisów UOZ doprowadziły do sytuacji, w której praktyczne skutki wciągnięcia nieruchomości do ewidencji zabytków zostały zrównane ze skutkami wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Problem w tym, że wpisanie nieruchomości do ewidencji zabytków, w przeciwieństwie do wpisania nieruchomości w rejestrze zabytków toczy się poza procedurami administracyjnymi wynikającymi z KPA.

