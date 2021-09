Jaka jest odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi?

Co to jest wada fizyczna?

Odnosząc definicję wady fizycznej rzeczy art. 566(1) kodeksu cywilnego do robót budowlanych, najprościej rzecz ujmując polega ona na niezgodności prac z umową. Taka niezgodność występuje gdy:

- wykonane prace lub obiekt nie mają właściwości, które powinny mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia - np. przeciekający dach;

- prace lub wykonany obiekt nie posiada właściwości, o których wykonawca zapewniał inwestora, w tym przedstawiając próbkę lub wzór – np. pomalowanie elewacji innym odcieniem/kolorem farby niż wskazany w próbce;

- prace lub wykonany obiekt nie nadają się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę, a wykonawca nie wnosił zastrzeżeń co do przeznaczenia prac lub obiektu – np. nawierzchnia nieprzystosowana do przejazdów ciężkich maszyn w hurtowni takich maszyn;

- prace lub wykonany obiekt został wydany inwestorowi w stanie niezupełnym – np. umowa o roboty budowlane zakładała wykonanie piętrowego budynku hotelu z windą, a obiekt został wykonany z szybem, jednak bez windy.

Nieprawidłowy montaż i uruchomienie przedmiotu umowy o roboty budowlane, jeśli było wykonywane przez wykonawcę lub według jego instrukcji, również będzie wadą fizyczną w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Oto kilka wskazówek na co należy zwrócić uwagę analizując kwestię odpowiedzialności wykonawcy z rękojmi za wady fizyczne:

1. Wada musi tkwić w rzeczy

Na zasadach rękojmi wykonawca odpowiada za wadę, która tkwi w samej rzeczy. Wykonawca nie odpowiada np. za:

- normalne zużycie przedmiotu umowy (np. przepalanie się żarówek po określonym przez producenta okresie ich używania),

- wady wynikające z jego błędnego użytkowania (np. nadmierne obciążenie konstrukcji dachu antenami, masztami lub innymi urządzeniami – nieuwzględnionymi w projekcie),

- przypadkowe uszkodzenie przedmiotu umowy (np. wykonawca dachu nie jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia uszkodzenia membrany dachu spowodowanego uszkodzeniem mechanicznym i zewnętrznym, np. spadającą na dach gałęzią).