Jaka stawka podatku od nieruchomości dla domków letniskowych?

Opodatkowanie domów letniskowych może budzić wątpliwości interpretacyjne. Zagadnienie to jest od wielu lat przedmiotem orzecznictwa, które w tym zakresie nie jest jednolite. Warto przyjrzeć mu się bliżej, ponieważ to właśnie od kwalifikacji budynku zależy jaką stawkę podatku będzie musiał zapłacić podatnik. Jest to istotne, bowiem stawki te znacząco się od siebie różnią - stawka dla budynków mieszkalnych jest stawką preferencyjną, dużo niższą od stawki dla budynków pozostałych.

Wiążący charakter ewidencji gruntów i budynków

Najnowsze orzecznictwo wskazuje, że to właśnie ewidencja gruntów i budynków ma decydujące znaczenie i wiążący charakter. Przyjmuje się, że dane wynikające z ewidencji, w szczególności w przypadku wymiaru podatku od nieruchomości, mają dla organu podatkowego charakter wiążący i nie mogą być przezeń samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego, bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów. Co za tym idzie, organy podatkowe nie są zobowiązane do przeprowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia i wykazania okoliczności związanych z faktycznym sposobem użytkowania budynku, czyli czy budynek służył do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Dotychczas w orzecznictwie prezentowano stanowisko, zgodnie z którym decydujące znaczenie mają parametry techniczne i faktyczny sposób korzystania z obiektu (sposób użytkowania budynku), nie zaś jego oznaczenie w ewidencji. Zgodnie z takim poglądem do opodatkowania domu letniskowego jako budynku mieszkalnego wystarczyłoby, żeby służył on celom mieszkaniowym. Kwalifikacja budynku dokonywana byłaby ze względu na sposób wykorzystywania (zob. np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 1383/16 oraz wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2017 r. sygn. akt II FSK 950/17). W praktyce za każdym razem gmina musiałaby dokładnie zbadać wszystkie okoliczności sprawy, aby stwierdzić jaką funkcje spełnia budynek i zastosować właściwą stawkę podatku.

Z powyższym poglądem zdecydowanie nie zgodził się NSA w omawianym wyroku, który podkreślił, że organy podatkowe nie powinny, niezależnie od zapisów ewidencji gruntów i budynków, opierać się na ustalonej przez siebie funkcji budynku letniskowego.

Oznacza to, że nawet jeżeli domek letniskowy jest faktycznie wykorzystywany jako budynek mieszkalny, to aby opodatkować go niższą stawką podatku konieczna będzie zmiana zapisów w ewidencji gruntów i budynków (dokonana przez uprawniony do tego organ).