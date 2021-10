Jakie są granice odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych?

W umowach o roboty budowlane standardem jest udzielanie przez wykonawcę gwarancji na wykonane prace.

Często gwarancja zostaje udzielona na wiele lat, co powoduje, że długo po zakończeniu wykonania prac strony umowy o roboty budowlane są nadal ze sobą związane.

Co to jest gwarancja i czym różni się od rękojmi?

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie wykonawcy (gwaranta) dotyczące jakości wykonanych prac. Może być złożone w umowie lub w odrębnym dokumencie (karcie gwarancyjnej). Również obietnice złożone w reklamie traktowane są na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Do umów o roboty budowlane (przez odesłanie w przepisach o umowach o dzieło), stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. Zgodnie z art. 577 kc, gwarancji udziela się przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Oświadczenia to powinno określać obowiązki wykonawcy i uprawnienia inwestora na wypadek gdyby okazało się, że prace posiadają wady.

W związku z tym uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji muszą wynikać wprost z umowy lub odrębnego oświadczenia gwarancyjnego, co stanowi podstawową różnicę między gwarancją a rękojmią. Uprawnienia z rękojmi przysługują bowiem inwestorowi z mocy prawa (o ile strony wprost nie wyłączą stosowania przepisów o rękojmi w umowie).

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zakres gwarancji powinien zostać sformułowany jasno i precyzyjnie.

Pojęcie wady i termin

Prawa zamawiającego z tytułu gwarancji aktualizują się, jeśli prace nie mają właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym lub w umowie. Wada (brak właściwości określonych w umowie), musi ujawnić się w czasie trwania gwarancji. Jeśli strony nie określiły w umowie długości gwarancji, zgodnie z przepisami obowiązuje okres 2-letni od oddania prac.

Ponadto, jeśli w umowie inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady tkwiące w rzeczy (wykonanych pracach). Jeśli zatem strony nie umówiły się inaczej, gwarancja nie będzie obejmować: normalnego zużycia przedmiotu umowy, wad wynikających z błędnego użytkowania przedmiotu umowy lub nieprawidłowej konserwacji, przypadkowego lub umyślnego uszkodzenia przedmiotu umowy.

1

2

3

4