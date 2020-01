Jeremi Mordasewicz: Bez wysokich kar nie wyeliminujemy oszustw z rynku wyrobów budowlanych

Bez kar w wysokości adekwatnej do „korzyści" z oszustwa i strat nabywców nie uda się wyeliminować z rynku wyrobów budowlanych nieuczciwych firm, które wprowadzają w błąd klientów. Dlatego dobrze się stało, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za wielokrotne wprowadzanie na rynek nieprawidłowych wyrobów, nałożył na firmę Yetico karę w wysokości prawie 50 mln zł - uważa Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, członek Konfederacji Lewiatan.

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd, co do parametrów 4 rodzajów płyt styropianowych UOKiK nałożył na Yetico prawie 50 mln zł kary (49 745 460 zł). To sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. - Oszuści muszą być usuwani z rynku wyrobów budowlanych ponieważ stanowią nieuczciwą konkurencję dla rzetelnych producentów, a także narażają na straty klientów, którzy ponoszą wyższe koszty eksploatacji domu czy mieszkania - mówi Jeremi Mordasewicz, prezes zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Specjalistyczny nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych sprawują organy nadzoru budowlanego. Najważniejsze działanie w tym obszarze, to badanie parametrów technicznych wyrobów budowlanych. Zgodnie z prawem (unijnym i polskim) producent ma obowiązek zadeklarować, jakie parametry posiada jego wyrób. Niestety, ok 30 % wyrobów budowlanych oferowanych na polskim rynku nie spełnia deklarowanych wartości. Obserwując rynek można zauważyć trzy grupy producentów:

- rzetelnych, oferujących wyroby o parametrach zgodnych z deklaracją,

- producentów, których wyroby są niezgodne z deklaracją, ale nieprawidłowości są relatywnie niewielkie. A najważniejsze, że w zasadzie niezgodności nie są zamierzone, wynikają z niedostatecznej kontroli procesu wytwórczego, czy niewłaściwych surowców. Oczywiście, mimo braku oszukańczych intencji, nie zwalnia to producentów z odpowiedzialności,

- producenci, którzy świadomie produkują wyroby o zaniżonych parametrach, co pozwala im znacząco obniżyć koszty produkcji - mieć większe zyski.

Przykładem niech będą płyty styropianowe, gdzie skala nieprawidłowości (niezgodności parametrów z deklarowanymi) od lat utrzymuje się na poziomie ok. 60 %. Producent, który zamierza mieć dodatkowe „korzyści" zmniejsza ilość surowca.

Jeżeli producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła w wysokości 0,042 W/mK, a w rzeczywistości jest 0,047 W/mK, to można szacować, że zmniejszył udział surowca o ok. 4 kg +/- 0,5 kg/m3.

