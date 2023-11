Już od 17 listopada mogą wzrosnąć koszty BHP dla pracodawców. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami będą musieli refundować np. soczewki korekcyjne. Warto jednak zauważyć, że duża część pracodawców wyprzedziła prawo.

Według nowelizacji przepisów na pracodawcy będzie ciążyć obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Pracownik będzie miał prawo do okularów lub szkieł, jeżeli wykaże takie wskazania po badaniu okulistycznym.

Nowe przepisy wchodzą w życie 17 listopada 2023 r.

Wśród nowych regulacji od 17 listopada wchodzą między innymi te związane z ochroną wzroku pracowników oraz komfortu i bezpieczeństwie pracy z komputerem.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (poz. 2367) przedstawia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Ćwierć wieku temu podstawka pod laptopa, podnóżek etc. wydawały się luksusem, dziś stanowią część miejsca pracy.

Jak czytamy w nowych przepisach, wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika. Opublikowane rozporządzenie wskazuje szczegółowo warunki pracy i wskazują sposób ich zapewnienia.

Nowe przepisy oznaczają m.in. konieczność zgłaszania przez pracownika potrzeb związanych z BHP w razie pracy zdalnej. Tu - jak zauważa część komentatorów, pracodawca może stwierdzić, że odpowiednie warunki pracy może zapewnić wyłącznie w biurze. Z drugiej jednak strony tam, gdzie pracodawcy od dłuższego czasu realizują podobne praktyki polepszania warunków pracy, nowelizacja przepisów może niewiele zmienić.

Na ewentualne przystosowania pracodawcy mają sześć miesięcy od daty wprowadzenia przepisów, tj. od 17 listopada 2023.

Komentarz ekspertki BHP

O komentarz do nowych przepisów poprosiliśmy Katarzynę Prokopowicz, wicedyrektor Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie:

Od 18 listopada 2023 wchodzą nowe przepisy dotyczące refundacji okularów i szkieł kontaktowych oraz wyposażenia stanowisk pracy z laptopami lub dodatkowymi podpórkami.

Warto jednak pamiętać, że jest to nowelizacja przepisów z 1998 roku, po 25 latach cyfryzacji i zupełnej zmiany stylu pracy w Polsce. Od czasów, kiedy komputer był luksusem do czasów, w których laptop to podstawowe mobilne narzędzie umożliwiające pracę z każdego miejsca.

Nowelizacja przepisów po 25 latach jest jedynie dopasowaniem treści do realiów pracy w 2023 r.

Pracodawcy wyprzedzili prawo

Zarówno monitor ekranowy, jak i ekran laptopa promieniują, więc tym samym wpływają negatywnie na narząd wzroku. Większość pracodawców to widziała, rozumiała i już dużo wcześniej refundowała pracownikom (poza obowiązkowymi okularami) szkła kontaktowe.

Co więcej – warto zwrócić uwagę, że refundowanie tylko okularów, zaś już szkieł nie, mogło być odbierane jako dyskryminacja, czego większość pracodawców miała świadomość.

Katarzyna Prokopowicz, wicedyrektor Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie. Fot. Olga Hoffman, mat. pras.

Dotowanie soczewek i okularów to jednak nie wszystko.

Kolejną kwestią, także związana z komfortem pracy jest dodatkowy monitor lub podpórka pod laptopa. Stare przepisy określały pod jakim kątem pracownik ma mieć pochyloną głowę, kiedy pracuje przed monitorem. Jeśli pracownik miał laptopa postawionego bezpośrednio na biurku miał głowę pochyloną pod zbyt dużym kątem, co było niezgodne z przepisami, nieergonomiczne i w efekcie długoterminowym oddziałujące negatywnie na kręgosłup pracownika.

Zmiany prawa zauważą tylko spóźnieni

Dla świadomych pracodawców, którzy szanowali zasady ergonomii nic się nie zmieni. Reszta pracodawców, którzy zainwestują w szkła kontaktowe oraz podpórki pod laptopy czy dodatkowe monitory dostrzeże zwiększoną wydajność pracowników związaną z poprawą postawy ergonomicznej na stanowisku pracy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl