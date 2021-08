Kancelaria B2RLaw wzmacnia działalność w sektorze nieruchomości

Do kancelarii B2RLaw do działu nieruchomości dołączył Andrzej Zając zajmując stanowisko Counsel. To kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji firmy na rynku nieruchomości inwestycyjnych.