Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nowych budynków?

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) wskazuje dwie alternatywne przesłanki, których zaistnienie determinuje konieczność opodatkowania nowopowstałych budynków i budowli od 1 stycznia roku następującego – zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania przed ostatecznym wykończeniem. Sformułowania użyte w ww. przepisie nie posiadają swoich definicji legalnych, które precyzowałyby, jak należy je rozumieć. Poglądy prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych potwierdzają, że zarówno w przypadku zakończenia budowy, jak i rozpoczęcia użytkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 UPOL chodzi o wystąpienie określonego stanu faktycznego, tj. faktycznego zakończeniu prac polegających na wznoszeniu obiektu lub faktycznego rozpoczęcia użytkowania obiektu lub jego części.

Skoro decydującym z perspektywy podatkowej jest moment faktycznego zakończenia budowy, to budowę należy uznać za zakończoną już w momencie, w którym spełnione są przewidziane w przepisach prawa budowlanego warunki upoważniające do skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Natomiast sam fakt złożenia tego zawiadomienia oraz termin w jakim to nastąpi nie ma co do zasady znaczenia z punktu widzenia momentu powstania obowiązku w podatku od nieruchomości od nowopowstałych obiektów (zob. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1293/18).

