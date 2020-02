Koniec opodatkowania wiat jako budowli? Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Adam Kałążny, starszy menedżer i Monika Wosik, praktykantka w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Dodano: 26 lut 2020 15:46

Kwestia zaklasyfikowania obiektów do kategorii budynków lub budowli na gruncie prawa podatkowego jest jednym z najczęstszych problemów w podatku od nieruchomości. Jeszcze niedawno problem ten nie dotyczył zasadniczo wiat – zadaszonych konstrukcji pozbawionych ścian, które były zgodnie traktowane przez podatników i organy podatkowe jako budowle. Jak się wydaje ten konsensus należy już do przeszłości. W wyroku z 18 grudnia 2019 r. (II FSK 481/18) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wiaty stanowią budynki, a nie budowle. Jest to już kolejne tego typu rozstrzygnięcie NSA w podobnej sprawie. Czy można już mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej nakazującej traktowanie wiat jako budynki?