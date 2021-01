Których udziałowców i kiedy muszą ujawnić spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki raportowe 2021?

Przypomnijmy, w poprzednich artykułach omawialiśmy najnowsze zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczące rynku nieruchomości związane z wprowadzeniem pojęcia spółek nieruchomościowych, sprzedażą udziałów przez zagraniczne podmioty czy też zwrotem podatku minimalnego.

Obowiązek raportowania

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek raportowania mają spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadających w takich spółkach, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Informację składa się elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych, powyższy przepis stosuje się do spółek wchodzących w skład takiej grupy.

W składanej informacji, spółka nieruchomościowa powinna zawrzeć informacje o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw. Analogicznie, wspólnicy spółek nieruchomościowych, tylko i wyłącznie wtedy, gdy stają się podatnikami w Polsce, mają obowiązek raportować liczbę posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w takiej spółce udziałów (akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze).

