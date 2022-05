MŚP w zamówieniach publicznych. Partner czy przeciwnik postawiony pod ścianą?

Udział MŚP w obrocie gospodarczym zwiększa się, jednak podmioty te mają mniejszą siłę oddziaływania na zamawiających. Dlatego, jeżeli katalog klauzul abuzywnych w Prawie zamówień publicznych zostanie rozszerzony, to zamawiający zrezygnują z kumulacji kar umownych i obciążeń. Wtedy nawet mały wykonawca będzie partnerem, a nie przeciwnikiem postawionym pod ścianą – tłumaczy Tomasz Srokosz, partner Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy.

Obowiązująca niemal od półtora roku nowelizacja Prawa zamówień publicznych jest dobrą regulacją.

- Ustawodawca przez lata gromadził doświadczenia, wnioski i postulaty praktyków i w odpowiednim momencie wprowadził na ich podstawie dobre prawo – uważa Tomasz Srokosz, partner Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy.

Ważny atut nowych zamówień publicznych

Dodatkowo wprowadzono długie vacatio legis. – To jeden z najdłuższych okresów przejściowych funkcjonujących w polskim systemie prawnym – zwraca uwagę Tomasz Srokosz.

Według eksperta jest jeszcze jeden ważny atut nowych zamówień publicznych.

– Nowelizacja powołała do życia sąd odwoławczy, wyspecjalizowany w zamówieniach publicznych. Gdyby wszystkie regulacje były tak przygotowywane, to byłoby znacznie spokojniej w obrocie prawnym. Na przykład chciałbym sobie wyobrazić, że Polski Ład jest tak wprowadzony – z pewnym zastanowieniem, zadumą, dystansem i możliwością przygotowania się. Byłoby wspaniale – przyznaje Tomasz Srokosz.

Zdaniem eksperta nowe Prawo zamówień publicznych jest zatem dobrą regulacją i należy mieć nadzieję, że będzie ona ewoluowała w dobrą stronę.

Otwarte pozostaje pytanie, czy katalog klauzul abuzywnych nie powinien być bardziej rozbudowany. Wykonawcy narzekają m.in. na to, że zabrakło np. ograniczenia kumulowania kar umownych za te same okoliczności, albo że katalogi kar umownych w ogóle są zbyt szerokie, przez co zamawiający zawierają w nich czasem absurdalne wymogi.

– Niestety, rzeczywiście formuła konfrontacyjna przemawia przez te umowy. To źle pojęta dbałość o interes publiczny. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na umowę jak na wspólne przedsięwzięcie, a więc kara umowna ma wyłącznie zabezpieczyć i zrekompensować stratę powstałą z winy wykonawcy, to należy limitować kary umowne i zwiększyć katalog klauzul abuzywnych – uważa Tomasz Srokosz.

Dodaje, że nie chodzi o to, by odwzorować rozwiązania stosowane w relacjach konsumenckich, bo to jest nierealne, gdyż jednak chodzi o przedsiębiorców.

– Pamiętajmy jednak, że udział małych i średnich przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym zwiększa się, co jest bardzo dobrą tendencją. Jednak podmioty te mają mniejszą siłę oddziaływania na zamawiających. Dlatego, jeżeli katalog klauzul abuzywnych zostanie rozszerzony, to zamawiający - podążając za przepisami prawa – zrezygnują z kumulacji kar umownych i obciążeń. Wtedy nawet mały wykonawca będzie partnerem, a nie przeciwnikiem postawionym pod ścianą – tłumaczy Tomasz Srokosz.