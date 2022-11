Zmiany w specustawie ułatwią inwestorom zmianę sposobu użytkowania budynków - z biurowych czy handlowych na mieszkania.

Z końcem roku planowane jest wejście zmian do Prawa Budowlanego oraz tzw. specustawy mieszkaniowej, czyli ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r.

Planowane zmiany mają na celu zwiększenie dostępności terenów pod realizację inwestycji mieszkaniowych oraz poszerzenie mieszkaniowego zasobu gminy.

Pierwotny projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne uległ zmianie po posiedzeniu Komisji Prawniczej.

Aktualnie mamy do czynienia z propozycją ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

O szczegółach mówią adw. Mariusz Zając, partner zarządzający oraz apl. adw. Monika Woszczyk z Kancelarii Zając i Wspólnicy:

W swoim pierwotnym kształcie projektowana ustawa miała tracić moc po upływie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Po zmianach w projekcie, takie ograniczenie czasowe zostało jednak zawężone do art. 1 ustawy, dotyczącego wprowadzenia zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, w określonych w nim przypadkach. Już na wstępie bowiem, art. 1 ustawy zmieniającej został przekształcony oraz inkorporowany do przepisów Prawa Budowlanego, poprzez dodanie Rozdziału 10a – Przepisy epizodyczne.

W dzisiejszej jego treści, przebudowa przegród zewnętrznych budynku biurowego lub budynku handlu lub ich części, niebędących elementami konstrukcyjnymi, dokonywana w związku ze zmianą sposobu użytkowania takiego budynku lub jego części na budynek mieszkalny, nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa Budowlanego – w okresie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Powyższe pozwala domniemywać, iż ustawa ta powinna wejść w życie z początkiem 2023 roku, zgodnie z zamierzeniem wnioskodawcy projektu.

Przepisy te poza wcześniejszą koncepcją braku zastosowania do budynków i obszarów objętych formami ochrony zabytków, nie będą miały również zastosowania do budynków lub ich części, do których stosuje się art. 12b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Należy wspomnieć, iż jest to jedyna zmiana ograniczona czasowo do dnia 31 grudnia 2024 r., albowiem pozostałe zmiany wprowadzane do specustawy mieszkaniowej utracą moc z dniem jej wygaśnięcia tj. 31 grudnia 2028 r. (art. 59).

Biura i galerie na mieszkania?

Kluczową planowaną zmianą pozostającą w swojej pierwotnej treści jest zmiana art. 5 ust 4. specustawy mieszkaniowej poprzez dodanie do katalogu terenów, które nie muszą spełniać warunku niesprzeczności ze studium:

- terenów, na których są lub mogą być zlokalizowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. (art. 5 ust 4 pkt 2);

- terenów, na których są zlokalizowane budynki biurowe (art. 5 ust 4 pkt 3).

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, przyświecający ustawodawcy cel wiąże się z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczo-społecznym, które wywołane zostały pandemią Covid-19 oraz rozwojem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, co w konsekwencji spowodowało napływ fali uchodźców z tego kraju, zwiększając jednocześnie potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Celem ułatwienia rozwoju mieszkalnictwa na terenach miejskich, odpowiednio skomunikowanych oraz posiadających rozwiniętą infrastrukturę, jak i w związku z malejącym zapotrzebowaniem na powierzchnie biurowe oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, postanowiono ułatwić inwestorom zmianę sposobu użytkowania budynków.

Proponowana zmiana ma na celu przyspieszyć oraz ułatwić proces inwestycyjny umożliwiając zmianę terenów, wskazanych jako usługowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, na cele mieszkalne bez konieczności przeprowadzenia czasochłonnej oraz kosztownej procedury ich zmiany.

Część terenów Emparku zmienia przeznaczenie. mat.pras. Empark

Teren po biurach kompleksu Empark zajmą mieszkania

Jako przykład możliwości zastosowania wprowadzanych przepisów można przywołać warszawski kompleks biurowy Empark na terenie, którego powstać ma inwestycja mieszkaniowa. Inwestor udowodnił, iż w przeszłości tereny te były wykorzystywane jako tereny produkcyjne, na których obecnie funkcja ta nie jest wykonywana, co umożliwiło zastosowanie specustawy mieszkaniowej w jej aktualnym brzmieniu.

Można więc wnioskować, iż proponowana zmiana obejmująca tereny z zabudową biurową, które to nie muszą spełniać warunku niesprzeczności ze studium, zwiększy podaż terenów inwestycyjnych oraz ułatwi inwestorom zmianę przeznaczenia terenu bez potrzeby przeprowadzania historycznych ekspertyz, co również znacznie przyspieszy realizację planowanych inwestycji.

Zapewne wnioskodawca chciałby w ten sposób wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych, a finalnie na obniżenie ceny nowych mieszkań.

Tereny usługowe pod PRS czy akademiki

W przeciwieństwie do zawartego w treści art. 5 ust 4 specustawy mieszkaniowej (w planowanej nowej treści) wyjątku dotyczącego terenów, na których są lub mogą być zlokalizowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw., w kwestii budynków biurowych występuje ograniczenie co do budynków już istniejących w celu zachowania rezerw przeznaczonych pod usługi społeczne takich jak edukacja, nauka, zdrowie, pomoc społeczna, sport i rekreacja.

To ograniczenie nie wydaje się jednak dotkliwe, gdyż w rzeczywistości na terenach usługowych, w zależności od praktyki danego miasta, powstają już takie inwestycje jak PRS czy domy studenckie. W ostatnich latach można wręcz zaobserwować większą przychylność organów samorządowych w niniejszej kwestii, co zapewne w znacznej mierze spowodowane jest zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Korzyści dla gminy

W związku z powyższymi zmianami do specustawy mieszkaniowej planowane jest również dodanie przepisów mających na celu zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy. W przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowej na terenach, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 (opisane powyżej) nowe przepisy wprowadzają wymóg przedstawienia przez inwestora gminie oferty zakupu lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych odpowiadających łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5% łącznej powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub innych mieszkalnych powierzchni użytkowych budynków utworzonych w ramach inwestycji.

Ułatwieniem dla inwestora jest możliwość zaproponowania innych lokali lub budynków mieszkalnych, jeżeli znajdują się na terenie gminy i nie były wcześniej zasiedlone.

Pozwoli to inwestorowi zaproponować gminie lokale lub budynki potencjalnie mniej atrakcyjne pod względem lokalizacji. Nieprzedstawienie gminie powyżej wspomnianej oferty zakupu lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych skutkować będzie nieważnością umów zbycia, dzierżawy, wynajmu lub użyczenia.

Nowe przepisy wprowadzają również minimalny termin, nie krótszy niż 3 miesiące, na odpowiedź gminy oraz maksymalną cenę nabycia, przy czym gmina nie ma obowiązku skorzystania z przedstawionej oferty. W przypadku braku zainteresowania gminy, nowo dodany art. 8 ust. 1a specustawy mieszkaniowej ma umożliwić już w uchwale o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej zwolnienie inwestora z obowiązku przedstawienia gminie opisanej wyżej oferty lub zmniejszenie powierzchni lokali mieszkalnych wymaganej do przedstawienia w tej ofercie, co w efekcie ma przyspieszyć proces komercjalizacji inwestycji.

Inne zmiany w specustawie mieszkaniowej

Zgodnie z projektowanymi przepisami rozdział 4a specustawy mieszkaniowej, odnoszący się do ofert składanych gminie, nie będzie stosowany do inwestycji mieszkaniowych określonych we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji, złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dzięki temu nowe regulacje nie wpłyną negatywnie na założenia inwestycyjne inwestycji które są w trakcie realizacji.

Kolejną aktualizowaną zmianą jest wprowadzenie w specustawie mieszkaniowej wymogu zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku, o którym mowa w art. 71 ust. 2 Prawo Budowlane.

Należy również pamiętać, iż obecnie zmiana sposobu użytkowania obiektów lub ich części możliwa jest również na gruncie art. 71 Prawa Budowlanego. Jak twierdzi wnioskodawca, projektowana ustawa ma niwelować wymogi formalne tego przepisu, tak, aby przebudowa przegród zewnętrznych budynków, niebędących elementami konstrukcyjnymi budynku nie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Ułatwić proces inwestycyjny

Wprowadzone powyżej zmiany mają w najbliższym czasie umożliwić jak największą ilość inwestycji mieszkaniowych ułatwiając inwestorom proces inwestycyjny na terenach pierwotnie nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Powyższe wpłynie również na atrakcyjność lokalizacji inwestycji, zapobiegając jednocześnie trendowi poszerzania się zabudowy mieszkaniowej poza scentralizowane tereny miast, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury społecznej.

Dzięki planowanym zmianom ustawa będzie miała możliwość częstszego zastosowana w praktyce, poprzez zwiększenie dostępności terenów, na których będą mogły zostać zlokalizowane inwestycje mieszkaniowe.

Z drugiej zaś strony można zastanawiać się nad koniecznością wprowadzenia tych zmian w obecnych realiach spowolnienia rynkowego oraz opracowywanych gruntownych zmian w systemie planowania przestrzennego.

