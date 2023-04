W tym roku przybyło nieco możliwości urlopowych. 26 kwietnia 2023 wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, która ma być odpowiedzią polskiego prawodawstwa do unijnych dyrektyw odnoszących się do work-life balance.

Wypracowane w UE zasady dotyczące work-life balance i rodzicielstwa znajdą odzwierciedlenie w polskich przepisach.

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać 26 kwietnia.

Wprowadzają m.in. dłuższe urlopy rodzicielskie - w tym ojcowskie), nowy urlop opiekuńczy oraz dodatkowy urlop od tzw. siły wyższej.

Doprecyzowane zostają także zasady związane z umowami o pracę stałą i na okres próbny.

Nowe sytuacje na rynku pracy oraz konieczność dostosowania prawa krajowego do unijnego przynoszą w tym miesiącu dwie ważne zmiany w prawi pracy. pierwsza weszła w życie 7 kwietnia i dotyczyła unormowania na poziomie ustawy zasad pracy zdalnej i hybrydowej. kolejna wchodzi w życie już 26 kwietnia i dotyczy m.in. urlopów oraz zmian w relacjach prawnych między pracownikiem a pracodawcą.

Dobra wiadomość dla wszystkich to ta, że w związku z wprowadzaniem w życie unijnych dyrektyw nt. równowagi miedzy życiem prywatnym a pracą (work-life balance), zostają uruchomione kolejne możliwości brania urlopów wypoczynkowych i specjalnych, a także krótszych przerw w pracy.

Jakie najważniejsze zmiany wchodzą w życie?

Urlop od siły wyższej

W nowej wersji Kodeksu pracy został także dodany urlop od siły wyższej. Przysługuje on w wymiarze 16 godzin (lub pełne dwa dni robocze), nie jest wliczany w podstawowy wymiar urlopu i będzie płatny połowę wynagrodzenia.

Czym może być siła wyższa? To np. pilne sprawy rodzinne, wypadek lub nagła choroba, które wymagają od pracownika przerwania lub niestawienia się w pracy. Pracodawca musi wyrazić zgodę na taki urlop na wniosek złożony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, wymiar urlopu będzie proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia.

Urlop ojcowski

Prawo do urlopu rodzicielskiego według znowelizowanego kodeksu nie będzie zależne od tego, czy matka dziecka będzie osobą zatrudnioną i ubezpieczoną w dniu porodu. Urlop ojcowski będzie przyznawany w ramach urlopu rodzicielskiego, ale zostanie wprowadzona jego część nieprzenoszalna. Część ta będzie miała wymiar do dziewięciu tygodni.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługiwać będzie nadal zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Przypomnijmy, że w ramach tego urlopu pracownikowi przysługuje ochrona prawna w zakresie:

zakazu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,

przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,

liczenia tygodnia jako 7 dni kalendarzowych.

Po zakończeniu takiego urlopu pracownik ma prawo powrócić do pracy na dotychczasowym stanowisku, lub - jeśli to nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Jednocześnie wynagrodzenie powinno być adekwatne w stosunku do tego, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Jednocześnie z urlopu ojcowskiego nie będzie można korzystać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Dodatkowo pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy (pracę zdalną, hybrydową lub obniżenie wymiaru czasu pracy).

Urlop opiekuńczy na bliskich

Pracownik będzie mógł skorzystać z dodatkowych 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym. Urlop taki może zostać przyznany w sytuacji, kiedy pracownik będzie musiał zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie z ważnych powodów medycznych krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub osobie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przerwy w pracy

To nie wszystko. Poza urlopami do standardowego czasu pracy będą wliczane dwie nowe, dodatkowe przerwy. Jeśli dzienny czas pracy będzie dłuzszy niż 9 godzin, pracownikowi przysługiwać będzie dodatkowa 15-minutowa przerwa. Kolejna, co najmniej 15-minutowa przerwy będzie przysługiwać w wypadku co najmniej 16-godzinnego czasu pracy na dobę.

Praca zdalna na wniosek

Nowelizacja kodeksu unormowała od 7 kwietnia zasady pracy zdalnej. Nowe postanowienia obowiązujące d 26 kwietnia doprecyzowują niektóre ustalenia.

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej sześć miesięcy, będzie miał raz w roku prawo wystąpić o zmianę rodzaju umowy ze stacjonarnej na o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Nowelizacja nieco wydłuża także listę informacji o pracowniku, które mogą byc przekazywane w UE, np. prawie do i wymiarze urlopu czy szkoleń. Pracodawca nie będzie mógł zabraniać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, ani traktowania kogoś niekorzystnie, jeśli pracownik w takim stosunku będzie pozostawał.

Zasady zatrudniania, zwolnień i szkoleń

Od 26 kwietnia pracodawca będzie mieć obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Nowością jest możliwość prawna porozumienia między pracownikiem a pracodawcą, w wyniku którego umowa na czas próbny będzie przedłużona o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny będzie dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy pracownik będzie miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po co najmniej 3-letniej przerwie. Oznacza to brak możliwości ponawiania umowy czasowej na okres próbny, co do tej pory bywało złą praktyką w części firm.

Nowy kodeks wzmacnia także prawo do nieodpłatnych i wliczanych w czas pracy szkoleń związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą.

Urlop menstruacyjny

Urlop menstruacyjny nie wchodzi w pakiet nowych przepisów, ale staje się coraz powszechniej udostępniany w ramach wewnętrznych regulaminów firm. Pozwala pracownicom na pozostanie w domu w dniu, w którym szczególnie odczuwają ból i dyskomfort. Warto wiedzieć, że są na świecie kraje, które mają tego typu rozwiązanie w swoim porządku prawnym od wielu lat.

