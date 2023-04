Aspiracje neutralności klimatycznej UE, zapisane w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, coraz częściej przekładają się na konkretne propozycje legislacyjne. Ich śledzenie staje się coraz ważniejsze dla firm z sektora budownictwa.

Efektywne wykorzystywanie energii pomaga w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych i maksymalizacji korzyści, płynących z jej wykorzystywania.

Efektywne energetycznie będą musiały być nie tylko budynki, ale również materiały budowlane.

Projekt poświęconej temu tematowi dyrektywy pokazuje, jak dużą rolę widzi dla niej Unia Europejska.

Nowelizowana dyrektywa o efektywności energetycznej (ang. Energy Efficiency Directive, EED) jest jedną z regulacji wchodzących w skład Fit for 55 – zestawu inicjatyw zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 55 proc. do roku 2030 w porównaniu z 1990 r. Będzie to już trzecia wersja dyrektywy o efektywności energetycznej po 2012 i nowelizacji w 2018.

Już od swojej pierwszej wersji dyrektywa dotyczyła poprawy efektywności energetycznej wielu sektorów gospodarki, w tym m.in. transportu, budownictwa czy sektora publicznego. Nakładała zobowiązania na poprawę efektywności energetycznej mierzoną redukcją zapotrzebowania na energię pierwotną lub końcową.

Z punktu widzenia użytkowników energii – przedsiębiorstw usługowych, zakładów produkcyjnych czy gospodarstw domowych – szczególne znaczenie mają oszczędności w zakresie energii końcowej. Ograniczenie jej zużycia oznacza bezpośrednią redukcję zapotrzebowania na nośniki energii, takie jak energia elektryczna, ciepło sieciowe, gaz ziemny, paliwa ciekłe czy biomasa, a więc także redukcję kosztów związanych z ich zużyciem.

Konrad Witczak, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Biznesowego w Zespole ds. Zmian Klimatu, Energii i Dekarbonizacji w KPMG w Polsce

Implementacja omawianej dyrektywy na poziomie krajowym oznaczała uchwalanie nowych aktów prawnych, w szczególności Ustawy o Efektywności Energetycznej oraz nowelizację ustaw istniejących, takich jak Ustawa Prawo Energetyczne, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii czy Energetycznej. Wprowadzała także nowe instrumenty (np. białe certyfikaty) wspierające poprawę efektywności energetycznej w różnych dziedzinach gospodarki, tak aby zmierzać do założonych w dyrektywie celów.

Nowości w EED

Zmiany w projekcie promują zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”: nowe cele związane są m.in. z oszczędnościami energii końcowej i pierwotnej wyznaczonymi na poziomie unijnym, a także ujednoliceniem działań i regulacji na rzecz poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.

Na poziomie unijnym ustalone zostaną nowe cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Państwa członkowskie zostaną zobligowane do zmniejszania zużycia energii końcowej o co najmniej 1,5 proc. rocznie od 1 stycznia 2024. Obecnie, do końca br. jest to 0,8 proc. rocznie.

Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego w Zespole ds. Zmian Klimatu, Energii i Dekarbonizacji w KPMG w Polsce

Zmiany idą w stronę nowych obowiązków dla instytucji publicznych, takich jak poszerzenie zakresu renowacji budynków na budynki będące własnością wszystkich instytucji z tego sektora. Sektor publiczny zachęcany jest do korzystania w większym stopniu z Zielonych Zamówień Publicznych (ZPP) uwzględniających ocenę środowiskową inwestycji (w tym głównie śladu węglowego) w cyklu życia.

Większy nacisk położono na oszczędności energii u odbiorców końcowych – w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz w gospodarstwach domowych. U tych ostatnich proponowane rozwiązania idą w stronę dokładniejszego badania i monitorowania wprowadzanych zmian na skalę ubóstwa energetycznego.

Coraz bardziej zielone ciepło

Jedne z poważniejszych zmian dotyczą branży ciepłowniczej. Wprowadzone zostaną nowe kryteria definiujące efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy. Będą one sukcesywnie zmieniane – tak, aby najpóźniej 1 stycznia 2050 osiągnąć cel bezemisyjności systemów ciepłowniczych i chłodniczych.

Pierwsza zmiana definicji efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych nastąpi już z początkiem 2026 r.

Kolejne istotne daty to:

1 stycznia 2035 : Co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i ciepła odpadowego, w którym udział energii z OZE wynosi co najmniej 20%.

: Co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i ciepła odpadowego, w którym udział energii z OZE wynosi co najmniej 20%. 1 stycznia 2045 : Co najmniej 75% energii z OZE i ciepła odpadowego, w którym udział energii z OZE wynosi co najmniej 40%.

: Co najmniej 75% energii z OZE i ciepła odpadowego, w którym udział energii z OZE wynosi co najmniej 40%. 1 stycznia 2050: W systemie wykorzystuje się wyłącznie energię z OZE i ciepła odpadowego, w którym udział energii z OZE wynosi co najmniej 60%.

Szeroki zakres

Branża ciepłownicza jest ściśle powiązana z sektorem budownictwa. Omawiania dyrektywa w wielu miejscach odnosi się do regulacji (w tym dyrektyw) związanych właśnie z budownictwem, którego bezemisyjność jest jednym z priorytetowych celów UE na drodze do neutralności klimatycznej.

Wprowadzany harmonogram zmian definicji efektywnych systemów ciepłowniczych pokrywa się z wprowadzeniem obowiązku bezemisyjności nowych oraz istniejących budynków najpóźniej od 2050 r. Za obecnością takiego zapisu w dyrektywie o efektywności energetycznej budynków odpowiedział się niedawno (14 marca br.) Parlament Europejski.

