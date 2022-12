Na popularności zyskują nowe modele sprzedaży mieszkań. Jednym z nich jest oddanie do korzystania z nieruchomości z możliwością wykupu, czyli leasing konsumencki. Jakie są jego skutki podatkowe?

Leasing konsumencki nieruchomości może okazać się ciekawą alternatywą, pozwalającą na dystrybucję mieszkań także w okresie obniżonej koniunktury gospodarczej.

Leasing konsumencki nieruchomości może pozwolić ominąć m.in. problem braku zdolności kredytowej nabywców mieszkań.

Przed wdrożeniem nowego modelu biznesowego sprzedaży mieszkań, należy przeanalizować skutki podatkowe, w szczególności leasingu nieruchomości na gruncie podatku VAT.

- Takie rozwiązanie pozwalałoby ominąć m.in. problem braku zdolności kredytowej nabywców mieszkań. Niemniej przed decyzją o wdrożeniu nowego modelu biznesowego należy przeanalizować skutki podatkowe – mogą być one różne w zależności od zapisów umowy leasingowej. W szczególności analizy wymaga kwestia leasingu nieruchomości na gruncie podatku VAT – przekonują eksperci OW Tax: partner i doradca podatkowy Tomasz Gałka oraz Senior Consultant Dorota Ustymowicz.

Co to jest leasing konsumencki nieruchomości?

Definiując leasing konsumencki trzeba wyjść od ogólnej definicji umowy leasingowej zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nią leasing polega na oddaniu przedmiotu leasingu przez finansującego (leasingodawcę) do użytkowania korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za co leasingodawca otrzymuje wynagrodzenie w ustalonych ratach.

Najczęściej z leasingu korzystają przedsiębiorcy. Jednak przepisy wprowadzone 1 lipca 2011 r. na podstawie tzw. I ustawy deregulacyjnej umożliwiają zawarcie umowy leasingowej również z konsumentem.

- W przypadku leasingu konsumenckiego nieruchomości osoba fizyczna zawiera umowę, np. z deweloperem, na podstawie której otrzymuje do użytkowania nieruchomość. W zamian za to zobowiązuje się do opłacania miesięcznych rat. Umowa leasingu może przewidywać również możliwość wykupu nieruchomości po zakończeniu okresu wynajmu – tłumaczy Tomasz Gałka i Dorota Ustymowicz.

Leasing konsumencki i podatek dochodowy

Najczęściej umowy leasingu dzieli się na leasing operacyjny i finansowy. Kryterium takiego podziału stanowi kwestia dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

• gdy odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, transakcja ma charakter leasingu operacyjnego;

• gdy leasingodawca rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, transakcja ma charakter leasingu finansowego.

Ustawy o podatku dochodowym w sposób szczególny traktują grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów, których leasing będzie traktowany zawsze jak leasing finansowy. Będzie to zatem dotyczyć prawa współwłasności w nieruchomości gruntowej przenoszonej wraz własnością lokalu.

W przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości przychód podatkowy leasingodawcy stanowią uzyskane przez niego na podstawie umowy opłaty.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego przychód podatkowy stanowi nadwyżka należnych rat ponad spłatę wartości początkowej nieruchomości (tzn. do przychodów finansującego nie są zaliczane opłaty leasingowe w części stanowiącej spłatę wartości początkowej nieruchomości).

- Z perspektywy leasingobiorcy skutki podatkowe leasingu operacyjnego nie różnią się od skutków podatkowych leasingu finansowego, gdyż leasingobiorca, jako osoba fizyczna, nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych – wyjaśniają Tomasz Gałka i Dorota Ustymowicz.

Skutki leasingu na gruncie podatku VAT

Leasing nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT. Umowa leasingu z perspektywy podatku VAT może być traktowana w dwojaki sposób – jako dostawa towarów lub jako świadczenie usług.

W praktyce umowa leasingu finansowego przewidująca przejście prawa własności na leasingobiorcę traktowana jest jako dostawa towarów, a umowa leasingu operacyjnego jako świadczenie usług.

- W przypadku leasingu operacyjnego, traktowanego jako świadczenie usług, obowiązek podatkowy po stronie leasingodawcy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, jednak nie później niż z upływem terminu płatności. Oznacza to, że podatek VAT doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych. Leasing operacyjny jako świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23 proc. – wyjaśniają eksperci OW Tax.

Z kolei w przypadku umowy leasingu finansowego, kwalifikowanej jako dostawa towarów, obowiązek podatkowy po stronie leasingodawcy powstaje z momentem wydania przedmiotu leasingu (lub w momencie otrzymania całości lub części płatności, jeżeli zapłata miała miejsce przed wydaniem towaru). Oznacza to, że podatek VAT musi zostać naliczony z góry od sumy rat leasingowych.

- W przypadku leasingu finansowego nieruchomości, traktowanego jako dostawa towarów, zastosowanie znajdzie stawka VAT właściwa dla dostawy danej nieruchomości (dostawa może korzystać ze zwolnienia z VAT lub podlegać opodatkowaniu wg stawki VAT 8 proc. lub 23 proc.) – wyjaśniają Tomasz Gałka i Dorota Ustymowicz.

Niezgodność polskich regulacji z Dyrektywą VAT

Eksperci OW Tax przypominają, że w odróżnieniu od przepisów o podatku dochodowym, przepisy ustawy o VAT nie zostały odpowiednio dostosowane do możliwości zawierania umów leasingowych z konsumentami.

- Literalne brzmienie przepisów VAT może sugerować, że umowa leasingu konsumenckiego nie może zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów na gruncie VAT. Ustawa precyzuje, że jako dostawę towarów należy rozumieć wydanie towarów na podstawie umowy leasingu, w wyniku której - zgodnie z przepisami o podatku dochodowym - odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – wyjaśniają eksperci OW Tax.

Biorąc pod uwagę, że konsument nie jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku umowy leasingu konsumenckiego spełnienie tego warunku może być dyskusyjne.

- Jednak przepisy ustawy o VAT w tym zakresie wydają się sprzeczne z Dyrektywą VAT. Zgodnie z nią, za dostawę towarów należy uznać faktyczne przekazanie towaru zgodnie z umową najmu towarów na czas określony lub sprzedaży towaru na warunkach odroczonej płatności, która zawiera klauzulę o przeniesieniu własności w następstwie normalnych zdarzeń nie później niż z chwilą zapłaty ostatniej raty – tłumaczą Tomasz Gałka i Dorota Ustymowicz.

W konsekwencji na gruncie Dyrektywy VAT istnieją mocne przesłanki do uznania umowy leasingu konsumenckiego, która zawiera klauzulę o przeniesieniu własności na korzystającego, za dostawę towarów na gruncie VAT.

- Biorąc jednak pod uwagę brzmienie przepisów ustawy o VAT, taki sposób opodatkowania należałoby zabezpieczyć indywidualną interpretacją prawa podatkowego – podkreślają eksperci OW Tax.

Wady i zalety leasingu na gruncie VAT

Zakwalifikowanie umowy leasingu jako dostawy towarów na gruncie VAT, może okazać się szczególnie korzystne dla leasingodawców. W pewnych okolicznościach może pozwolić uniknąć zastosowania zwolnienia z VAT dla dostawy danej nieruchomości. W konsekwencji leasingodawca zachowa prawo do odliczenia całości VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup/wybudowanie danej nieruchomości.

- Wynika to z tego, że w przypadku zakwalifikowania umowy leasingu nieruchomości jako świadczenia usług, podatek VAT naliczany jest do comiesięcznych rat według stawki VAT 23 proc. Z kolei w przypadku sprzedaży nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu, może znaleźć zastosowanie zwolnienie z VAT (jeżeli sprzedaż zostanie dokonana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości). W konsekwencji sprzedawca może być zobowiązany do korekty VAT naliczonego, który odliczył w związku z wydatkami poniesionymi na nieruchomość – wyliczają eksperci OW Tax.

Natomiast zakwalifikowanie umowy leasingu nieruchomości jako dostawy towarów – zdaniem ekspertów OW Tax - zwiększa szansę na zastosowanie korzystnej stawki 8 proc. VAT, która przewidziana jest dla lokali mieszkalnych objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego.

- Ponadto, z uwagi na to, że do dostawy na gruncie podatku VAT dochodzi już na początku obowiązywania umowy (przeważnie przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia nieruchomości) sprzedającemu może przysługiwać prawo do odliczenia całości VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na tę nieruchomość. Z perspektywy leasingobiorcy korzystniejsze może okazać się zakwalifikowanie leasingu na gruncie VAT jako świadczenia usług, gdyż w takim przypadku leasingobiorca nie będzie ponosił wydatku związanego z podatkiem VAT od sumy rat leasingowych na wstępie trwania umowy leasingu – tłumaczą eksperci OW Tax: partner i doradca podatkowy Tomasz Gałka oraz Senior Consultant Dorota Ustymowicz.

