NSA rozstrzyga o interpretacji zasady dobrego sąsiedztwa

Jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego, związanych z planowaniem przestrzennym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż jego uchwalenie nie jest obligatoryjne, rozpoczęcie inwestycji na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jej wydanie zostało przez ustawodawcę uzależnione między innymi od istnienia sąsiedniej działki pozwalającej na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Powyższy wymóg stanowi tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa, zwaną także zasadą podobieństwa lub kontynuacji, której treść i zastosowanie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zasada dobrego sąsiedztwa, uzależniająca zmianę zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiedniego, nie może prowadzić do powielania celu i charakterystyki zabudowy istniejącej na terenie sąsiednim – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2019 r. o sygnaturze akt II OSK 216/18.

Wskazane orzeczenie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny. Inwestor zamierzał dokonać inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz częściową zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia gastronomiczne z pokojami gościnnymi. Inwestycja, po dokonaniu powyższej rozbudowy miała funkcjonować jako dom weselny. Organ I instancji, po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej, odmówił inwestorowi wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na brak kontynuacji funkcji przez planowaną zabudowę. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w obszarze analizowanym brak jest zabudowy usługowej, którą można byłoby uznać za zbliżoną do wnioskowanego zamierzenia. Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie i w jego wyniku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję. W wyniku skarg sprawę rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który podzielił ustalenia i argumentację prawną Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W konsekwencji sprawa oparła się o Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną, uznając przy tym, iż celem art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ochrona ładu przestrzennego, a nie znaczne ograniczanie nowej zabudowy i zmian sposobu użytkowania budynków na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ład przestrzenny, zadaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy rozumieć nie tylko jako kontynuowanie funkcji, ale także jako nawiązanie do wskaźników zabudowy tj. powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokość budynku, geometrii dachu. Wystarczające dla stwierdzenia kontynuacji funkcji jest to, że nowa zabudowa nie koliduje z już istniejącą, i że można ją pogodzić z zastanym stanem rzeczy. Przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy może być tylko projektowanie inwestycji sprzecznej z dotychczasową funkcją terenu.

