Obiekty kontenerowe a podatek od nieruchomości. Na co zwrócić uwagę?

Oznacza to, że w odniesieniu do poszczególnych typów obiektów kontenerowych, podejście stosowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne jest niezwykle zróżnicowane, zarówno jeśli chodzi o uznanie, czy dany obiekt stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak i pod względem klasyfikacji do określonej kategorii obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (UPB) obiekty kontenerowe mogą być klasyfikowane jako tymczasowe obiekty budowlane. Co istotne w odniesieniu do ww. obiektów, w definicji tymczasowych obiektów budowlanych z przepisu art. 3 pkt 5 UPB, obiekty kontenerowe zostały scharakteryzowane jako obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Co więcej wskazuje się, że przepisu art. 3 pkt 5 UPB nie można traktować jako ustanowienia fikcji prawnej, zgodnie z którą każdy tymczasowy obiekt budowlany jest nietrwale związany z gruntem. Dlatego też kwestia trwałości związania z gruntem danego kontenera powinna być każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych

Orzeczeniem mającym zasadniczy wpływ na kształtowanie się praktyki organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania kontenerów nietrwale związanych z gruntem jest uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt II FPS 11/13. W myśl przedmiotowej uchwały, tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w przepisie art. 3 pkt 3 UPB lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do UPB.

Biorąc pod uwagę powyższe, trafnym wydaje się być twierdzenie, iż mobilne obiekty kontenerowe nie są wprost wymienione jako budowle w przepisie art. 3 pkt 3 UPB ani w żadnym innym przepisie UPB, jak również w załączniku do UPB i w konsekwencji nie powinny być klasyfikowane jako budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących kwestii opodatkowania kontenerów o nietrwałym połączeniu z gruntem. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 18 października 2019 r., sygn. akt II FSK 982/19, wyjaśnił, iż tego rodzaju tymczasowy obiekt budowlany nie został wymieniony wprost jako budowla w przepisie art. 3 pkt 3 UPB lub w innych przepisach UPB oraz załączniku do UPB, co wyklucza uznanie kontenerów mobilnych za budowle w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 UPOL, tj. przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.