Obowiązek sprawdzenia gruntu według nowego Prawa budowlanego. Co oznacza w praktyce?

Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 14 paź 2020 13:39

19 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym. Wśród znaczących zmian pojawił się m.in. obowiązek wprowadzenia podziału projektu budowlanego na trzy części. Ustawa określa również zakres opracowań, które nakazują wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów budowlanych. Co to w praktyce oznacza i na co powinni przygotować się projektanci i inwestorzy?