Od 16 maja koniec stanu epidemii. Wyjaśniamy, co teraz z pracą zdalną

16 maja 2022 r. został przez Ministra Zdrowia odwołany stan epidemii. W jego miejsce, do odwołania, wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza ci pracujący zdalnie, zadają sobie pytanie czy to oznacza, że trzeba już wracać do biura i czy wciąż można „legalnie” pracować zdalnie.

Jak tłumaczą eksperci, odwołanie stanu epidemii nie ma wpływu na wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna jest wykonywania na podstawie tzw. Ustawy covidowej. Tak długo jak trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, można wykonywać taką pracę.

Zapowiadana jest nowelizacja kodeksu pracy. Ustawa wprowadzi pracę zdalną na dużo bardziej sformalizowanych zasadach.

Jak wyjaśniają eksperci Deloitte, na te pytania obecnie jest jedna odpowiedź - nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy zdalnej. Odwołanie stanu epidemii na razie nie ma na nią wpływu.

W polskim prawie brak przepisów o pracy zdalnej

Dodają, że aktualnie w kodeksie pracy nie ma przepisów o pracy zdalnej, w takiej formie jak jest stosowana od ponad dwóch lat w wielu firmach. Przepisy, które są w kodeksie pracy, to archaiczne przepisy o telepracy.

Praca zdalna w związku z COVID-19 wykonywana jest na podstawie tzw. Ustawy covidowej. Zgodnie z jej art. 3 tak długo jak trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, tak długo można wykonywać pracę zdalną na dotychczasowych warunkach.

Ustawa w fazie przygotowania

Obecnie trwają zaawansowane prace nad projektem zmian do kodeksu pracy, który wprowadzi pracę zdalną do kodeksu pracy na stałe i zlikwiduje telepracę. Projekt jednak nadal pozostaje w procesie legislacji i nie wiemy, kiedy zostanie uchwalony.

Teraz pracodawcy powinni zwrócić uwagę na jedną kwestię tj. w jaki sposób kierowali swoich pracowników na pracę zdalną (jak brzmiało ich polecenie). Czy polecali pracownikom pracę zdalną podczas stanu epidemii czy też powoływali się na art. 3 ustawy covidowej, który odnosi się zarówno do stanu epidemii jak i zagrożenia epidemicznego.

Jeśli stosowali rozwiązanie pierwsze (czyli praca zdalna podczas stanu epidemii), rekomendowane jest jej ponowienie, tym razem powołując się po prostu na art. 3 ustawy. Zaadresuje to ewentualne zastrzeżenia i wątpliwości co do braku podstawy do dalszej pracy zdalnej (tj. po 16 sierpnia, czyli 3 miesiące po odwołaniu stanu epidemii) - radzą eksperci Deloitte.

Co przyniesie przyszłość w kwestii regulacji pracy zdalnej?

Jak prognozują, wyzwaniem dla firm i zespołów HR będzie nowelizacja kodeksu pracy. Ustawa będzie rewolucją, bo wprowadzi pracę zdalną na dużo bardziej sformalizowanych zasadach. Na horyzoncie pojawią się negocjacje ze związkami zawodowymi albo przedstawicielem pracowników oraz przygotowanie dodatkowych regulaminów i porozumień o pracy zdalnej.