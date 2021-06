Pandemia jako siła wyższa w kontekście umów najmu komercyjnego

Siła wyższa (łac. vis major) nie doczekała się definicji na gruncie kodeksu cywilnego, chociaż sam kodeks niejednokrotnie się do tego pojęcia odnosi. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, za przypadek siły wyższej można uznać zdarzenie, które ma charakter zewnętrzny w stosunku do podmiotu, który się na nie powołuje, jest niemożliwe do przewidzenia, czyli nadzwyczajne i nagłe, a także niemożliwe jest zapobieżenie jego skutkom. W praktyce wyróżnia się trzy źródła zdarzeń mających charakter siły wyższej: działania władzy państwowej (w tym wprowadzanie regulacji prawnych), zachowania zbiorowości ludzkich (w tym strajki i zamieszki), a także działanie sił przyrody, do którego można zaliczyć epidemie i pandemie.

Jakie są skutki prawne siły wyższej?

Wbrew nadziejom wielu najemców siła wyższa nie wpływa automatycznie na trwałość umowy najmu, czyli nie powoduje jej rozwiązania ani wygaśnięcia. Nie stanowi również samoistnej podstawy wypowiedzenia umowy ani nie zmienia treści umowy najmu – na przykład w zakresie obniżenia czynszu za okres, w którym siła wyższa występuje. Co prawda przepisy dotyczące umowy dzierżawy przewidują możliwość obniżenia czynszu, jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, ale regulacje prawne o najmie takiej możliwości najemcom nie dają. Do umowy dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a nie odwrotnie, więc najemca nie może na tej podstawie żądać obniżenia czynszu za okres, w którym pandemia wpłynęła na spadek jego przychodów. Rzecz jasna, strony na zasadzie swobody kontraktowania mogą samodzielnie wprowadzić takie zapisy do umowy, o czym piszemy dalej, niemniej powszechnie obowiązujące prawo takich skutków nie przewiduje.

Beata Kuczek-Maruta – radca prawny z Kuczek-Maruta i Wachowski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

