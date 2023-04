Zazwyczaj to my znajdujemy mandat za wycieraczką na parkingach pod marketami. Tym razem ogromny mandat od UOKiK oraz wezwania do wyjaśnień dostały firmy zarządzające parkingami pod znanymi sieciami sklepów za działanie sprzeczne z prawami konsumenta.

UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 820 tys. zł na APCOA Parking Polska.

Wcześniej pojawiały się podejrzenia, że zarządca parkingu ogranicza sposoby składania reklamacji.

Firma zakładała ponadto, że czas odpowiedzi na skargę konsumencką może wydłużyć się poza przewidziany ustawowo czas oraz straszyła klientów poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych przez konsumenta.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to działania niezgodne z prawem.

Poza tym ATPark i Europark, firmy zarządzające parkingami m.in. pod Biedronkami czy Lidlami, zostały przez UOKiK wezwane do wyjaśnień. APCOA Parking Polska zarządza infrastrukturą parkingową w miastach: parkingami i strefami płatnego parkowania. Jest także operatorem parkingów przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że docierały do nich liczne skargi dotyczące praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. APCOA Parking Polska musi zapłacić 822 850 zł. Według UOKiK APCOA Parking Polska ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Czytaj więcej Sklepy born2be.pl i renee.pl z zarzutami od UOKiK-u "Tymczasem powinna uwzględniać także te składane w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto spółka informowała, że termin, w jakim rozpatrzy reklamacje, może być dłuższy niż 30 dni. Jest to sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która wskazuje, że nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację" — czytamy w komunikacie Urzędu. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z implementacją dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni. Część konsumentów, którzy złożyli reklamację na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej za korzystanie z parkingów APCOA, dowiedziało się, że jeśli nie zapłacą wskazanej kwoty, poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. Czytaj więcej Hines otworzył parking publiczny w Wola Center Według Urzędu, twierdzenie spółki brzmiało kategorycznie i wskazywało na nieuchronność tych zdarzeń. Tak przekazywane miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy i mogło wpłynąć na decyzję odnośnie do uiszczenia żądanych przez firmę opłat. Tymczasem APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności — do organu egzekucyjnego, np. komornika. To nie jedyne działania Urzędu względem zarządców parkingów. Zwrócono też uwagę na ATPark z Jaworza oraz Europark z Warszawy, działające na terenie całego kraju. Obaj przedsiębiorcy ograniczają sposoby składania reklamacji oraz przekazują informacje o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z nieuiszczeniem żądanych opłat. Czytaj więcej Kolejne kłody pod deweloperskie nogi. Parkingi mogą wykończyć mieszkaniówkę? UOKiK przygląda się sprawom parkingów od dłużnego czasu. Ostatnie decyzje dotyczyły parkingów przy marketach oraz parkingu przy szpitalu onkologicznym we Wrocławiu. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

