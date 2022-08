Podatek od deszczu – kto i od kiedy zapłaci więcej?

Podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Poprzez rozwiązania podatkowe ustawodawca chce zachęcić właścicieli nieruchomości do inwestycji mających na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na obszarze działki. Nowe przepisy przybliżają Łukasz Bączyk, Head of Tax oraz Agata Bienia, Tax Consultant, ASB Tax.

Podatek od deszczu jako opłata obowiązuje od 2018 roku.

Obecnie, do jego płacenia zobowiązani są właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys mkw., które są zabudowane w więcej niż 70 proc.

Projektowana ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy ustawy ma rozszerzyć podatek od deszczu na wiele nowych podmiotów, które do tej pory nie interesowały się regulacjami prawa wodnego. Teraz już powinny.

Podatek od deszczu to technicznie nawet nie podatek, a opłata. Dokładnie: opłata rekompensacyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenu, która obowiązuje na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo wodne. Celem takiego rozwiązania jest walka z betonowaniem terenu i zachęcanie do korzystania z ekologicznych rozwiązań. Ze względu na mały udział roślinności, tereny zabetonowane nie utrzymują deszczu, która spływa do kanalizacji. Na działkach zabetonowanych, przy jednoczesnej, niewielkiej liczbie posadzonych drzew ograniczona jest retencja wody.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kogo obejmie podatek od deszczu?

Do tej pory opłata obowiązywała wobec nieruchomości powyżej 3,5 tys. mkw., które były zabudowane przynajmniej w 70 proc. Przez zabudowę należy rozumieć: budynek, dom, garaż, taras, pomieszczenie gospodarcze czy podjazd wybrukowany kostką. Co więcej, obowiązywało zwolnienie z opłaty tych podmiotów, które były podłączone do systemu kanalizacji. Nowe przepisy obniżają próg powierzchniowy nieruchomości do 600 mkw.

Łukasz Bączyk Head of Tax, ASB Tax, prelegent Property Forum 2022, mat.pras.

Dodatkowo, zobowiązani do zapłaty zostaną właściciele, jeżeli dom, parking, garaż czy wyłożone kostką podjazdy lub ścieżki zajmują łącznie 50 proc. powierzchni nieruchomości. Po wejściu w życie ustawy, podatek deszczowy ma obowiązywać m.in. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, firmy, szkoły, szpitale, zakłady pracy, a także indywidualnych właścicieli. Zgodnie z rządowymi szacunkami, podatkiem obłożeni zostaną właściciele ok. 140 tys. działek w Polsce.

Co bardzo istotne, wykreślono zwolnienie z opłaty dla podmiotów podłączonych do systemu kanalizacji. Według obecnie obowiązujących przepisów, opłacie nie podlega właściciel budynku na ternie skanalizowanym, który zajmuje przynajmniej 80 proc. powierzchni działki. Nowe przepisy usuwają to zwolnienie.

Agata Bienia Tax Consultant, ASB Tax, mat.pras.

Ile będzie wynosić podatek od deszczu?

Wysokość podatku deszczowego zależy od posiadanej na działce infrastruktury retencyjnej. Najwyższa stawka podatku przeznaczona jest dla tych, którzy nie mają żadnych tego typu urządzeń. Co również istotne, zgodnie z projektem ustawy podniesiona zostanie o 50% wysokość stawki podatku od deszczu.

Opłata deszczowa dla nieruchomości wyniesie:

a) 1,50 zł za każdy metr kwadratowy (obecnie 1 zł),

b) 0,90 zł za każdy metr kwadratowy (obecnie 0,60 zł), gdy na nieruchomości jest infrastruktura retencyjna o wydajności do 10 proc. odpływu rocznego;

c) 0,45 zł za każdy metr kwadratowy (obecnie 0,30 zł), gdy na nieruchomości jest wydajniejsza instalacja, która pozwoli na retencję wodę na poziomie 10-30 proc.

Jak wykorzystywane są pieniądze z opłat?

Wpływy z opłaty rekompensacyjnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenu w 80 proc. mają trafić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" – większa część tych funduszy będzie przeznaczona na cele statutowe m.in. na badanie stanu hydrologicznego oraz analizowanie retencji i eksploatowanie zasobów wodnych w Polsce. Pozostała część kwot z podatku od deszczu ma trafić do samorządów, które mają przeznaczać te środki na rozwój gminnych zlewni.

Wejście w życie

Ustawa miała zostać wdrożona już w 2022 r., jednak ze względu na zwłokę w procedowaniu, efektywnie prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Nowe inwestycje

Inwestorzy planujący zabudowę działki powinni pamiętać o pozostawieniu jak największej powierzchni niezabudowanej na działce. Na powierzchni nieutwardzonej betonem lub płytami i kostkami brukowymi woda opadowa będzie wsiąkać w grunt, zasilając miejscowe wody gruntowe oraz roślinność. Takie rozwiązania pozwoli na zmniejszenie zobowiązania podatkowego właścicieli nieruchomości.

Więcej na temat nowych przepisów i podatków podczas PROPERTY FORUM 2022, które odbędzie się 19-20 września, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, w Warszawie.

PROPERTY FORUM 2022 - ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE