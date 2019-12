Postanowienie ważne dla branży. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym

Sprawa dotyczyła dwóch spółek. Zawarły one umowę, na mocy której jedna z nich (spółka A) miała wykonać roboty budowlano-montażowe, za co druga spółka (spółka X) miała zapłacić jej umówione wynagrodzenie. Co ważne, spółki te uzgodniły, że gdy spółka X, będzie zwlekać z uregulowaniem faktury przez dłużej niż 14 dni, spółka A będzie mogła odstąpić od umowy. Spółki uzgodniły również, że w przypadku odstąpienia przez spółkę A od umowy z przyczyn leżących po stronie spółki X, należna jej będzie zapłata kary umownej w wysokości 10 % wartości danego zakresu umowy. Jak to czasem w życiu bywa, spółka X dopuściła się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, wobec czego spółka A odstąpiła od umowy i zażądała zapłaty kary umownej. Gdy do tego doszło spółka X, zakwestionowała żądanie spółki A dotyczące zapłaty kary umownej. Spółki nie mogły dojść do porozumienia i sprawa skończyła się w sądzie. Zagadnienie dopuszczalności zastrzeżenia takiej kary umownej okazało się na tyle skomplikowane, że ostatecznie zostało poddane rozważaniom Sądu Najwyższego.

Co to oznacza w praktyce?

Rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla wykonawców. Jeżeli bowiem w umowie o roboty budowlane mamy postanowienie, zgodnie z którym wykonawca, w razie zwłoki inwestora z zapłatą lub w braku płatności za wykonywane prace, może odstąpić od umowy i naliczyć z tego tytułu karę umowną (np. 10 % wartości wynagrodzenia), takie postanowienie jest nieważne. W razie braku płatności wykonawca będzie mógł zatem zejść z placu budowy, ale nie będzie mógł naliczyć kary umownej inwestorowi z tego tytułu.

Należy zwrócić uwagę, że w umowach budowlanych konstrukcja kary umownej za odstąpienie od umowy miała niejako formę odbicia lustrzanego. Inwestor zastrzegał w jakich przypadkach będzie mógł od umowy odstąpić i naliczyć karę. Były to szczególnie istotne naruszenia umowy przez Wykonawcę. Również wykonawca oczekiwał, że gdy inwestor istotnie naruszy umowę to Wykonawca będzie mógł od niej odstąpić i zażądać kary umownej za odstąpienie. W związku z tym że kluczowym obowiązkiem inwestor jest płacenie wykonawcy, popularne były zapisy kontraktów, które dawały Wykonawcy prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej właśnie gdy Inwestor nie płacił.