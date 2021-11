Pracodawca sprawdzi czy się zaszczepiliśmy? Wraca kontrowersyjny projekt

Zaszczepionych w Polsce jest zgodnie z najnowszymi informacjami 17 780 030 osób (stan na 3 listopada).

W centrum uwagi są jednak ci, którzy na szczepienie z różnych powodów się nie zdecydowali.

Wraca projekt ustawy umożliwiającej pracodawcy kontrolowanie, kto z zatrudnionych jest zaszczepiony.

O tego typu rozwiązania apelują przedsiębiorcy, na ich potrzebę zwraca uwagę także Unia Metropolii Polskich. Inne zdanie mają związki zawodowe.

- Mamy w zanadrzu co najmniej jedno rozwiązanie w postaci projektu ustawy, która ma dać pracodawcom możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. To jest bardzo dobre rozwiązanie - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Polsat News.

Ustawa, o której mowa, nie jest nowością. Jej zapisy wzbudzały kontrowersje nie tylko wśród pracowników, pytania mieli pracodawcy, nie zgadzali się z nimi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Postanowiono zatem nie kontynuować prac i projekt odłożyć na półkę.

Wiele zmieniła jednak aktualna sytuacja epidemiologiczna. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia 3 listopada zachorowało 10 429 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas konferencji prasowej wyjaśniał, że szczytu zachorowań spodziewać powinniśmy się na przełomie listopada i grudnia.

Jakie zmiany w ustawie?

Politycy pytani o kontrowersje związane z projektem ustawy mówią jasno: nie można nikogo dyskryminować.

Z projektu usunięto zapisy, które budziły najwięcej kontrowersji, w szczególności możliwość wstrzymywania wynagrodzeń dla niezaszczepionych pracowników czy wysyłania ich na bezpłatne urlopy.

- Nie ma absolutnie możliwości, żeby na przykład pracownik otrzymał urlop bezpłatny ze względu na to, że jest niezaszczepiony, bo takie pierwotnie były dyskusje - wyjaśniał Niedzielski.

W jaki sposób zatem pracownicy będą sprawdzani? Podczas prac nad pierwszym projektem ustawy proponowano wprowadzenie specjalnych certyfikatów, które będzie mógł sprawdzać pracodawca.

- Chcemy to zrobić w taki sposób, aby w certyfikacie była informacja, czy ktoś jest bezpieczny, czy nie, czy ma certyfikat zielony, czy czerwony oraz aby znalazło się tam zdjęcie danej osoby, tak by okaziciel mógł wykazać, że to jest rzeczywiście jego certyfikat - wyjaśniała w sierpniu wiceminister Anna Goławska.