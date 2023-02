W siedmiu sprawach WSA staje po stronie spółek nieruchomościowych w sprawie prawa do amortyzacji podatkowej nieruchomości niestanowiących środków trwałych dla celów bilansowych. Szczegóły opisują Katarzyna Nosal i Oskar Wala z KPMG Polska.

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono przepisy, które uniemożliwiają spółkom nieruchomościowym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT w wartości przewyższającej wysokość odpisów amortyzacyjnych od tych nieruchomości, które stanowią środki trwałe również dla celów bilansowych (art. 15 ust. 6 ustawy o CIT).

Ze względu na rozszerzającą wykładnię pojawiło się stanowisko, popierane także przez organy podatkowe, że regulacje te mogą ograniczać także amortyzację podatkową w przypadku spółek nieruchomościowych, których nieruchomości dla celów bilansowych nie stanowią środków trwałych podlegających odpisom amortyzacyjnym, natomiast są zaliczane do aktywów inwestycyjnych wycenianych według wartości godziwej i nie podlegają księgowej amortyzacji.

W związku z powyższym, jako doradcy podatkowi KPMG, wystąpiliśmy w imieniu swoich klientów do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualne interpretacje podatkowe z pytaniem czy ww. ograniczenie faktycznie powinno dotyczyć także spółek nieruchomościowych, które posiadane nieruchomości zaliczają do inwestycji na potrzeby bilansowe i nie dokonują od nich bilansowych odpisów amortyzacyjnych - wyjaśniają eksperci.

Niestety Dyrektor KIS zastosował profiskalną wykładnię rozszerzającą przepisy. Uznał, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku nie pozwalają na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w powyższej sytuacji.

Katarzyna Nosal, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Organ podatkowy powołał się na wykładnię językową. Zdaniem Dyrektora KIS - skoro wartość amortyzacji bilansowej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do I grupy KŚT jest równa 0, to podatnicy nie mają prawa w takiej sytuacji do rozpoznania jakichkolwiek odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o CIT. Dodatkowo, zasadniczą część uzasadnienia organu stanowiła argumentacja w zakresie zgodności art. 15 ust. 6 ustawy o CIT z Konstytucją RP. Nasi klienci powoływali się w swoich wnioskach m. in. na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku. Odpowiadając na powyższy argument Dyrektor KIS wskazał, że podatnicy w swoich wnioskach dążą do uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w oparciu o stwierdzenie niezgodności ww. przepisów z Konstytucją RP. Tymczasem, zdaniem organu, w ramach postępowania o wydanie interpretacji podatkowej nie jest możliwe stwierdzenie niezgodności jakiegokolwiek przepisu z Konstytucją RP (co pozostaje wyłączną kompetencją Trybunału Konstytucyjnego). W związku z powyższym Dyrektor KIS nie odniósł się merytorycznie do ww. argumentów naszych klientów.

WSA staje po stronie podatników

Inne stanowisko zaprezentował WSA w Warszawie oraz w Poznaniu. Ostatnio zapadły korzystne dla podatników wyroki (sygn. III SA/Wa 1788/22, III SA/Wa 2355/22, III SA/Wa 2356/22, I SA/Po 752/22, I SA/Po 795/22, I SA/Po 789/22, I SA/Po 790/22) w rezultacie spraw prowadzonych przez KPMG na skutek złożenia skarg na ww. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora KIS. Sąd potwierdził możliwość zaliczenia przez spółki nieruchomościowe do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 1 KŚT (m in. budynki) w sytuacji, w której nieruchomości dla celów bilansowych nie stanowiły środków trwałych podlegających odpisom amortyzacyjnym, lecz inwestycje.

Oskar Wala, Starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych w KPMG w Polsce.

Uzasadnienie

W ustnym uzasadnieniu sąd powołał się na literalną treść przepisów. WSA stwierdził, że skoro przepis ogranicza prawa podatników, a dotyczy aktywów, które są środkami trwałymi dla celów bilansowych, to nie można go interpretować rozszerzająco. W ocenie WSA celem regulacji jest zrównanie wysokości odpisów amortyzacyjnych podatkowych i bilansowych, ale w sytuacji, jak opisanej we wniosku, taki problem nie występuje, bo amortyzacji bilansowej nie ma.

Co istotne, sąd powołał się także na przepisy Ordynacji Podatkowej, na podstawie której niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika. Regulacje ograniczające prawa podatnika, powinny być precyzyjne, nie mogą budzić wątpliwości oraz nie mogą być interpretowane przy zastosowaniu rozszerzającej wykładni.

Sąd uznał także, że nowe przepisy są niezgodne z zasadami konstytucyjnymi. W ocenie WSA, w ramach postępowań interpretacyjnych Sąd może wykładać przepisy w zgodzie z konstytucją, co nie oznacza orzekania, czy dane regulacje są, co do zasady, zgodne z konstytucja, bo takie kompetencje ma Trybunał Konstytucyjny.

Praktyczny wymiar

Wyroki kwestionują profiskalną interpretację przepisów podatkowych prezentowanych przez organy podatkowe. Mają też niebagatelne znaczenie dla spółek nieruchomościowych, których nieruchomości stanowią dla celów bilansowych aktywa inwestycyjne wyceniane według wartości godziwej niepodlegające amortyzacji bilansowej. Zastosowana przez WSA wykładania przepisów pozwoli spółkom nieruchomościowym uniknąć sytuacji, w której to wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. nieruchomości oznaczałoby podwyższenie podstawy opodatkowania CIT, a co za ty idzie, wyższe zobowiązanie podatkowe. Będzie to prowadziło do oszczędności w związku z rozpoznaniem amortyzacji jako kosztu (przynajmniej za rok 2022 i 2023 w wysokości 19% lub 9% w zależności od stosowanej stawki podatku CIT).

