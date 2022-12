Trudna sytuacja na rynku źródeł energii powoduje, że wynajmujący w systemie PRS stają przed nowym kolejnym ryzykiem tj. ryzykiem wzrastających kosztów energii. Problematykę przybliża Piotr Szulc radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Szulc.

Tempo wzrostu Private Rented Sector (PRS) znacznie przekroczyło oczekiwania wielu uczestników rynku nieruchomości i obecnie jest to dynamicznie rozwijająca cześć rynku.

PRS przede wszystkim odpowiada na bardzo dużą obecnie chłonność rynku najmu, tym samym tworząc dla inwestorów ciekawą alternatywę wobec zwalniającego rynku klasycznych deweloperskich inwestycji mieszkaniowych.

Szacuje się, że w formule PRS budowanych jest obecnie niemal 30 tys. lokali mieszkalnych.

Dynamika wzrostu rynku PRS w innych krajach pokazuje, że również i w Polsce lokali w tym systemie może przybywać bardzo szybko (np. w Wielkiej Brytanii rynek PRS podwoił swoją wielkość w ciągu zaledwie 5 lat).

W klasycznym systemie najmu nieruchomość należy do indywidualnego właściciela i jest wynajmowana najemcy. W przypadku PRS właściciel ma charakter podmiotu instytucjonalnego.

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowaniem PRS w Polsce pokazały jednak, że system nie jest całkowicie wolny od wad i ryzyk dla wynajmującego. Zasadniczo główne ryzyka są dwa: niewypłacalność po stronie najemcy oraz zniszczenia dokonane przez najemcę w wynajmowanym lokalu. W odpowiedzi na te wyzwania rynek poszukuje rozmaitych rozwiązań: weryfikację najemców czy też odpowiednie produkty ubezpieczeniowe (takie jak choćby ubezpieczenie przerwy w wynajmie czy przerwy w opłacaniu czynszu - rent guarantee insurance). Aktualizuje się obecnie ryzyko różnic kursów walut, bowiem większość czynszów płaconych jest przez najemców w złotym polskim, co utrudnia szacowanie przychodów - jeśli inwestor pochodzi z zagranicy.

Kryzys energetyczny kolejnym ryzykiem

Niestety trudna sytuacja na rynku źródeł energii powoduje, że wynajmujący w systemie PRS stają przed nowym kolejnym ryzykiem tj. ryzykiem wzrastających kosztów energii.

Obecnie średnia cena 1 kilowatogodziny (kWh) w Polsce wynosi 77 gr, co stanowi wzrost kosztu energii elektrycznej o ok. 24 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie rzecz ma się w przypadku cen gazu ziemnego, jak informuje Urząd Regulacji Energetyki w trzecim kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 886 zł/MWh i była cztery razy wyższa niż rok wcześniej.

Niestety trwający okres jesienno-zimowy, gdy naturalnie zapotrzebowanie na surowce zwiększa się, w połączeniu z trwającymi wyzwaniami natury politycznej, nie napawa optymizmem. Bardzo prawdopodobne będą zatem dalsze wzrosty cen energii elektrycznej jak również gazu ziemnego - uważa Piotr Szulc, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Szulc.

Zanim przejdziemy do konkretnych rozważań jak powinny zostać ukształtowane rozliczenia za zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego w przypadku PRS (oraz jak kształtują się ostatnie interwencje ustawodawcy w tym zakresie) zwrócić uwagę należy na konieczność i coraz większą presję wywieraną na inwestorów na takie projektowanie budynków, które będzie minimalizować koszty operacyjne w ciągu życia budynku – mam tu na myśli zarówno zużycie w lokalach jak i częściach wspólnych.

Do znanych rozwiązań, które stosują inwestorzy należy choćby projektowanie możliwie zwartej bryły budynku, projektowanie z możliwie południową ekspozycją, stosowanie oświetlenia LED, czujników ruchu, szarej wody oraz odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, w dniu 28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków - obowiązkowe będzie przekazanie świadectwa energetycznego nowemu najemcy (przy najmie nieruchomości – dotyczy tylko nowych umów najmu, zawartych po wejściu w życie nowych przepisów). Przepisy mają wpłynąć na większą świadomość najemców co do zużycia energii w wynajmowanym lokalu.

Po pierwsze, ustawodawca wprowadził na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. (tzw. ustawa o maksymalnych cenach energii) limity na ceny energii m.in. dla gospodarstw domowych i sektora MŚP w wysokości odpowiednio 693 zł netto za MWh oraz 785 zł netto za MWh. Zatem zgodnie z ustawą o maksymalnych cenach energii, wynajmujący w systemie PRS będzie miał status odbiorcy uprawnionego na podstawie art. 2 pkt. 2 lit a) w zw. z art. 2 pkt. 1 lit. c) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z tym przepisem odbiorcą uprawnionym jest odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, a taki właśnie charakter mają lokale wynajmowane w systemie PRS - wyjaśnia Piotr Szulc.

Po drugie, ustawodawca umożliwił mechanizm zamrożenia cen energii dla odbiorców zużywających energię na potrzeby m.in. gospodarstw domowych jak również na potrzeby lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza. Taką możliwość przewiduje Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zgodnie z którą odpowiednie oświadczenie uprawnionego odbiorcy energii elektrycznej złożyć należy w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

W przypadku PRS który ma charakter budynku zamieszkania zbiorowego sprawa wydaje się prosta i wynajmujący powinien stosowne oświadczenie złożyć. Natomiast gdy w obiekcie znajdują się lokale o charakterze komercyjnym – a najemcy nie należą do katalogu odbiorców uprawnionych – zamrożona stawka w mojej ocenie nie będzie miała do nich zastosowania.

