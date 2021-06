Przepisy o pracy zdalnej do poprawki

Praca zdalna będzie uzgadniana między pracownikiem a pracodawcą. Konfederacja Lewiatan opowiada się za zmniejszeniem obowiązków, które mają być uwzględnione w takim porozumieniu. Pracodawca powinien też mieć prawo do odejścia od rozliczania kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej powinny być precyzyjne i przejrzyste dla przedsiębiorców i pracowników oraz mniej sformalizowane.

Wdrożeniu pracy zdalnej do kodeksu pracy powinna towarzyszyć szersza elektronizacja dokumentacji pracowniczej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, który wprowadza na stałe regulacje o pracy zdalnej, przedstawiło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Konfederacja Lewiatan zgłosiła szereg uwag, które dotyczą poszczególnych przepisów.

– Proponujemy doprecyzowanie szczególnie kwestii związanych z rozliczaniem kosztów czy zwiększaniem wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (na wniosek pracownika, z wyłączeniem szeregu obowiązków po stronie pracodawcy). W przypadku wniosków, oświadczeń (za wyjątkiem rozwiązania umowy) czy informacji wymaganych przepisami Kodeksu pracy postulujemy odejście, nie tylko w odniesieniu do pracy zdalnej, od formy pisemnej na rzecz postaci papierowej bądź elektronicznej – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Wykonywanie pracy zdalnej będzie uzgadniane między pracownikiem a pracodawcą. Lewiatan opowiada się za zmniejszeniem obowiązków, które mają być uwzględnione w takim porozumieniu. Należy również doprecyzować sposób wyliczania kosztów, biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca powinien mieć prawo do odejścia od rozliczania kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Wprowadzana instytucja ryczałtu kosztów powinna oznaczać, że na poziomie zakładowym można przyjąć pewną kwotę w stosunku do grupy pracowników, całej załogi. Opierając ją o przeciętne, zwyczajowo ponoszone koszty w danych okolicznościach.

Lewiatan proponuje również doprecyzowanie przepisów dotyczących żądania pracy zdalnej przez pracowników – opiekunów dzieci do lat 4. Możliwość odmowy powinna obejmować nie tylko kwestie związane z organizacją pracy, rodzajem wykonywanych zadań. Odmowa może być również związana z umiejętnościami pracownika, jego podejściem do pracy w tej formule.