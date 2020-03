Realizacja kontraktu a kary umowne. Jest orzeczenie

Wykonanie zobowiązania w 2/3 części nie może być kwalifikowane jako przesłanka zmniejszenia należnej Zamawiającemu kary umownej – tak przyjął Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IX Ca 960/19.

W omawianej sprawie strony zawarły umowę na dostawę sprzętu koszarowego. Wykonawca zobowiązał się w ramach zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu m.in. 150 sztuk wieszaków w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. Wykonawca wykonał umowę w całości, a Zamawiający przedmiot umowy odebrał. W dniu 2 stycznia 2018 r. Zamawiający zgłosił wadę dostarczonych wieszaków. Wykonawca uwzględnił reklamację w całości. Zamawiający uprawniony był do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole reklamacji w okresie rękojmi. Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o obciążeniu go karą umowną za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 36.411 złotych. Wykonawca zwrócił się o ograniczenie wysokości naliczonej kary umownej poprzez jej miarkowanie w drodze dwustronnego porozumienia. Stał na stanowisku, iż wieszaki będące przedmiotem naprawy stanowiły jedynie część dostarczonego sprzętu koszarowego – pozostały sprzęt Zamawiający przyjął bez reklamacji.

Zamawiający wskazał, iż pomimo, że formalnie towar został dostarczony przed upływem umówionego terminu to ze względu na rażące niezgodności sprzętu z opisem zamówienia wieszaki te nie nadawały się do użytku. Nadto zakwestionował, aby Wykonawca dostarczył część wieszaków wolnych od wad już w dniu 23 stycznia 2018 r. – w tym dniu upływał umowny termin na usunięcie wad. Zdaniem Zamawiającego, po zgłoszeniu reklamacji w dniu 2 stycznia 2018 r., Wykonawca dostarczył pierwszą partię wieszaków dopiero w dniu 29 stycznia 2018 r. Dostarczony sprzęt w dalszym ciągu posiadał liczne obdrapania powłoki lakierniczej, zaś pręty naciągowe nie nadawały się do skręcenia, co oznaczone zostało w dokumencie WZ. Zamawiający w związku z tym wystąpił z kolejną reklamacją. Następną część wieszaków – 60 sztuk – dostarczono w dniu 2 lutego 2018 r., a ostatnią – 50 sztuk – w dniu 8 lutego 2018 r. Pozostałe partie towaru, tak jak i pierwsza, posiadały liczne obdrapania powłoki lakierniczej. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokonywał dalszych poprawek lakierniczych już w siedzibie Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego wady żadnej części wieszaków nie zostały usunięte w terminie, a więc kara nie zasługiwała na jej miarkowanie. Zamawiający wskazał, iż Wykonawca wygrał przetarg dzięki zaoferowanemu najkrótszemu terminowi realizacji zamówienia. Natomiast zwłoka w usunięciu wad przedmiotu umowy wynosiła 15 dni – naliczona kara umowna za ten okres stanowi w pełni usprawiedliwioną sankcję za naruszenie terminu usunięcia wad przedmiotu umowy. Zamawiający dokonał potrącenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu kary umownej z przysługującymi Wykonawcy wierzytelnościami względem Zamawiającego.

1

2