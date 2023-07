Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją - ten ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmieni diametralnie przepisy podatku od nieruchomości.

4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok sygn. SK 14/21, w którym uznał, że aktualna definicja budowli zawarta w art. 1a ust 1 pkt 2 ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 („uplok”) jest niezgodna z Konstytucją.

Szczegółowa ocena wyroku będzie możliwa po publikacji jego pisemnego uzasadnienia.

Wyrok Trybunału uznający definicję budowli za niezgodną z Konstytucją RP jest jedna wyrokiem ważnym i niewątpliwie zmieni on diametralnie przepisy podatku od nieruchomości.

Trybunał w ustnym uzasadnieniu motywów swojego orzeczenia wskazał, że podstawowe elementy konstrukcyjne podatku, takie jak przedmiot opodatkowania, muszą wynikać wprost z ustawy i być uregulowane na tyle precyzyjnie, aby podatnik wiedział, czy dana ustawa podatkowa przewiduje powstanie obowiązku podatkowego w jego konkretnym stanie faktycznym.

Zdaniem Trybunału, fakt, że definicja budowli zawarta w uplok, odnosi się ogólnie do prawa budowlanego jako dziedziny prawa administracyjnego, a nie np. wprost do ustawy prawo budowlane, może powodować, że określenie przedmiotu opodatkowania może nastąpić nie tylko w ustawie, ale również potencjalnie w innych aktach prawnych niższej rangi np. w rozporządzeniu. Według Trybunału, podatnik nie może mieć obecnie pewności, który akt prawny zostanie uznany za akt należący do prawa budowlanego (niezależnie od jego rangi prawnej), zatem nie może mieć pewności, który z aktów prawnych ma definitywny wpływ na kształtowanie jego aktualnej sytuacji prawno-podatkowej.

Chociaż wyrok nie dotyczył wprost definicji budynku na gruncie uplok, to Trybunał wskazał, że również i ona wymaga zmian - z tych samych względów co definicja budowli - komentują Senior Tax Manager Jarosław Szajkowski, Senior Tax Consultant Łukasz Zdeb z ASB Group.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Trybunał sygnalizował wątpliwości związane z aktualnym brzmieniem powyższych przepisów. Pierwszy raz miało to miejsce w roku 2011, kiedy to w wyroku sygn. P 33/09 pierwszy raz zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy uregulowaniami prawa podatkowego – wobec których zgodnie ze stanowiskiem Trybunału obowiązuje wyższy standard jednoznaczności i określoności – a uregulowaniami prawa budowlanego.

Kolejny raz Trybunał sygnalizował potrzebę zmiany przepisów uplok m.in. w Postanowieniu Sygnalizacyjnym wydanym w roku 2020 (sygn. S 3/20). Tym razem TK wprost wskazywał na potrzebę aktualizacji treści definicji zawartych w uplok.

Co to w praktyce oznacza dla podatników?

Szczegółowa ocena wyroku będzie możliwa po publikacji jego pisemnego uzasadnienia. Wyrok Trybunału uznający definicję budowli za niezgodną z Konstytucją RP jest jedna wyrokiem ważnym i niewątpliwie zmieni on diametralnie przepisy podatku od nieruchomości. Obecnie trudno jest jednak jednoznacznie przewidzieć jego skutki dla podatników, ponieważ nie wiemy jak będą wyglądały nowe regulacje zaproponowane przez ustawodawcę.

Sytuację komplikują dodatkowe dwie okoliczności. Pierwszą jest fakt że, decyzją Trybunału, niekonstytucyjne przepisy pozostaną jeszcze w mocy przez najbliższe 18 miesięcy lub do czasu ich zmiany przez ustawodawcę. Organy podatkowe i sądy powinny więc, teoretycznie, wciąż stosować te przepisy - uważają Jarosław Szajkowski i Łukasz Zdeb z ASB Group.

Drugą jest niejasny status Trybunału Konstytucyjnego. Zdarzają się już bowiem orzeczenia wskazujące, że Trybunał utracił zdolność do orzekania, a w związku z tym sądy administracyjne same są uprawnione do stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjnej (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 27 czerwca 2023 r., sygn. I SA/Łd 258/23, czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 listopada 2022 r. sygn. III OSK 2528/21).

W praktyce nie można więc wykluczyć, że przynajmniej część sądów co prawda nie uzna orzeczenia Trybunału za wiążące, ale bazując na analizie dokonanej przez Trybunał - samoistnie będzie podejmować decyzje o stosowaniu (lub nie) niekonstytucyjnych przepisów, nie zważając na obowiązujący je 18-miesięczny termin obowiązywania.

Podsumowując, komentowane orzeczenie TK z pewnością stanie się bodźcem do przeprowadzenia przez ustawodawcę reformy przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, jednak trudno obecnie przewidzieć skalę oraz kształt jaki reforma ta przyjmie. Równie trudno przewidywać, jak rozwinie się praktyka sądowa w tym zakresie. Zmiany te na pewno będą jednak znaczące.

Podatnicy powinni natomiast w najbliższym czasie skupić się na przeprowadzeniu inwentaryzacji posiadanego majątku, w szczególności urządzeń i naniesień, które potencjalnie mogłyby stanowić budowlę na gruncie jeszcze obowiązujących uregulowań. Z pewnością pomoże to, po wprowadzeniu stosownych zmian w prawie, w płynny sposób się do nich dostosować.

