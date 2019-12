Rząd zajmie się przepisami ułatwiającymi legalizację starych samowoli budowlanych

fot. shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 gru 2019 17:44

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która zakłada m.in. łatwiejszą legalizację starych samowoli budowlanych; dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli okresowych, co zapewni ich bezpieczne użytkowanie.