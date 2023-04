Biznesmen Ryszard P., uznany za winnego przejęcia z naruszeniem prawa Rzeszowskich Zakładów Graficznych i wyprowadzenia z nich 14 milionów złotych, nadal przebywa na wolności. Po wyroku sądu miał trafić do celi, ale zniknął.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie o odroczeniu przedsiębiorcy wykonania kary na okres sześciu miesięcy.

30 marca br. wydano policji nakaz doprowadzenia skazanego Ryszarda P. do zakładu karnego.

Skazany nadal jednak przebywa na wolności i jest poszukiwany przez Policję.

Znany biznesem z Rzeszowa Ryszard P. razem z Marcinem B. oraz Sebastianem P. i Bogdanem K. byli oskarżeni o to, że z powodu ich działań Rzeszowskie Zakłady Graficzne straciły ok. 14 mln zł.

Finalnie rzeszowski biznesmen Ryszard P. został skazany na trzy lata więzienia.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Policja ma za zadanie doprowadzić skazanego do zakładu karnego. Obrońcy nieustająco walczą o uchylenie wyroku skazującego i odroczenie kary, a sam biznesmen jest nie do namierzenia.



Jak informuje rzeszowski oddział portalu wyborcza.pl, Policja od 4 kwietnia br. ma sądowy nakaz w sprawie zatrzymania i doprowadzenia Ryszarda P. do zakładu karnego, w którym będzie odbywał karę.

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1 stycznia policja ma doprowadzić skazanego do odbycia kary. Wcześniej skazani otrzymywali wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Jednak wielu skazanych ukrywało się, chcąc uniknąć odsiadki. Teraz skazanym to się nie opłaca. Jeśli ktoś się ukrywa i sąd zastosuje list gończy, będzie to uznane za bezprawne utrudnianie wykonania kary. A to wpłynie na ewentualne warunkowe zwolnienie. Natomiast gdyby okazało się, że skazany przebywa za granicą, wydany może być europejski nakaz aresztowania lub wniosek o ekstradycję.

Niezależnie od prób i działań swoich adwokatów, Ryszard P. musi liczyć się z dalszymi reakcjami wymiary sparwiedliwości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl