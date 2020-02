Samowola budowlana na cudzym gruncie. Kto ponosi koszty rozbiórki?

Metodą walki z samowolą budowlaną jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji przewidzianej w art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. decyzji nakazującej rozbiórkę. Istotnym w praktyce problemem jest jednak to jaki podmiot ponosi koszty rozbiórki obiektu uznanego za samowolę budowlaną, zwłaszcza w kontekście wzniesienia go na gruncie niebędącym własnością inwestora.

Zgodnie z treścią art. 52 ustawy Prawo budowlane czynności wymienione w decyzji o nakazie rozbiórki obowiązany jest dokonać inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego na swój koszt. Pomimo zawarcia tych trzech kategorii podmiotów w ramach jednej jednostki redakcyjnej w orzecznictwie podkreśla się to, że ich odpowiedzialność nie jest solidarna. Co do zasady, kolejność przyjęta we wskazanym przepisie wyznacza, który z wymienionych podmiotów zostanie obciążony kosztami rozbiórki jako pierwszy. Powyższe zostało potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2019 r. wydanego w sprawie II OSK 3190/18, gdzie NSA stwierdził, że w pierwszej kolejności adresatem winien być inwestor, a dopiero w sytuacji, gdy nałożenie nakazu na inwestora z jakichś przyczyn nie jest możliwe, nakaz winien zostać nałożony na właściciela obiektu budowlanego. Natomiast gdy nałożenie nakazu na właściciela z jakichś przyczyn nie jest możliwe, wówczas nakaz winien zostać nałożony na zarządcę obiektu budowlanego.

Wątpliwości kształtują się jednak w sytuacji, gdy obiekt został wzniesiony przez inwestora na gruncie, do którego nie posiada on tytułu prawnego. Co do zasady rozstrzygnięcia wydawane przez organy administracji publicznej powinny być skierowane do podmiotu, który może dysponować nieruchomością na cele budowlane. Podmiotem, który posiada taki przymiot jest właściciel nieruchomości, nie zaś inwestor, który wybudował obiekt na cudzym gruncie. Tego rodzaju argumentację przyjął NSA w jednym z najnowszych orzeczeń tj. w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie II OSK 329/18, wskazując przy tym, iż skierowanie decyzji w przedmiocie rozbiórki do podmiotu, który nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, spowoduje, iż będzie ona niewykonalna, w związku z czym zajdzie jej nieważność przewidziana w art. 156 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. NSA w powyższym wyroku dokonał podsumowania, iż zasada, że adresatem decyzji w pierwszej kolejności powinien być inwestor, jest słuszna, ale tylko w tych przypadkach, kiedy inwestor jest jednocześnie właścicielem nieruchomości. Tego rodzaju ukształtowanie podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów rozbiórki samowoli budowlanej należy uznać za krzywdzące w stosunku do właściciela nieruchomości, który zostaje zobowiązany do wyłożenia własnych środków na usunięcie stanu niezgodnego z prawem spowodowanego przez podmiot trzeci, często bez jego wiedzy i woli.

1

2