Senacka komisja ustawodawcza za łódzką metropolią

Senacka komisja ustawodawcza zdecydowała o złożeniu do marszałka Senatu wniosku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie łódzkiej metropolii. Decyzja zapadła bez głosu sprzeciwu.

Szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że ustawa to ważne narzędzie do wzmocnienia rozwoju całej metropolii łódzkiej.

To ważne, bo w funduszach europejskich są dedykowane specjalne pieniądze zapisane na realizacje projektów w metropoliach. - Do tej pory Polska z tych środków prawie nie korzystała, bo funkcjonuje tylko jedna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Łódzka metropolia ma szanse być drugą - powiedział Kwiatkowski.

- A jest się o co bić, bo Parlament Europejski wnosi do Komisji Europejskiej o zwiększenie nakładów dla obszarów miejskich, metropolitalnych z sześciu do dziesięciu procent budżetu Unii, więc tworzenie metropolii jest w naszym interesie – dodaje Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi, która uczestniczyła w posiedzeniu senackiej komisji.

Projekt zakłada m.in., że łódzki związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 milion mieszkańców. Miasto Łódź ma wchodzić w skład związku metropolitalnego.