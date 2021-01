Tarcza prawna zlikwiduje nadmierną biurokrację

Aby wspierać rozwój gospodarczy po pandemii, należy likwidować nadmierną biurokrację. - Przedsiębiorcy obawiają się nagłych zmian. Nie powinni być zaskakiwani. Zbyt krótkie vacatio legis to bariera w prowadzeniu biznesu i dodatkowe koszty. Dlatego chcemy wprowadzać zmiany regularnie, konsultując je z przedsiębiorcami i zapewnić im czas na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów prawa – tłumaczy wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który zajmuje się tzw. tarcza prawną, odbyło się 5 stycznia br. pod przewodnictwem wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej. Spotkanie miało charakter organizacyjny i odbyło się w formule online.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci resortów wchodzących w skład zespołu: rozwoju, pracy i technologii, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, funduszy i polityki regionalnej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska i klimatu.

- Celem prac zespołu jest przede wszystkim stworzenie otoczenia prawnego, które będzie przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców. Rząd chce, aby obywatele mogli złożyć wniosek online na prostych formularzach i dzięki temu szybciej załatwić sprawy w urzędach. Obecnie trwają prace nad cyfryzacją niemal wszystkich postępowań z zakresu prawa budowlanego, a także prace nad cyfrową wersją dziennika budowy - podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Urzędnicy pracują również nad publiczną dostępnością rejestrów i ewidencji tak, aby zarówno obywatele, jak i organy administracji publicznej, mieli do nich powszechny dostęp. Przyczyni się to znacznie do wyeliminowania obowiązku przedkładania oryginałów dokumentów w procedurach administracyjnych.

- Chcemy, aby podobne zmiany dotknęły także pozostałe dziedziny życia społecznego i gospodarczego - podkreśla Anna Kornecka.

Wiceminister dodaje, że aby wspierać rozwój gospodarczy po pandemii, należy likwidować bariery krępujące przedsiębiorczość, w tym nadmierną biurokrację.

- Działania te pomogą nam w minimalizowaniu negatywnych skutków kryzysu spowodowanego przez Covid-19, co jest naszym priorytetem i głównym wyzwaniem. Zależy nam także, aby przepisy zmieniały się w bardziej przewidywalny sposób. Przedsiębiorcy obawiają się nagłych zmian, co jest w pełni zrozumiałe. Uważamy, że nie powinni być oni zaskakiwani. Zbyt krótkie vacatio legis, czyli czas na dostosowanie się do zmian w prawie, to bariera w prowadzeniu biznesu i dodatkowe koszty. Właśnie dlatego chcemy wprowadzać zmiany regularnie, konsultując je z przedsiębiorcami i zapewnić im czas na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów prawa – dodaje wiceminister Anna Kornecka.