Tesco Polska wygrało spór o centrum handlowo-usługowe

SPCG prawomocnie wygrała spór dotyczący prawa do użytkowania, jako ograniczonego prawa rzeczowego, nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej przez Tesco i jej poprzednika prawnego budynkami i budowlami o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Na nieruchomości zlokalizowane było popularne centrum handlowo-usługowe.

Stroną powodową był użytkownik wieczysty gruntu, który w drodze powództwa o wydanie nieruchomości kwestionował tytuł prawny Tesco do nieruchomości i ważność zawartego przez spółkę prawa jej użytkowania. Orzekający w sprawie sąd pierwszej instancji nie podzielił argumentów strony powodowej dotyczących nieważności, czy też pozorności umowy użytkowania i przesądził, że Tesco przysługuje prawnorzeczowy tytuł prawny do spornej nieruchomości.

Zarzuty formułowane przez stronę powodową zostały uznane za bezzasadne także przez sąd apelacyjny w Warszawie. Oddalając apelację strony powodowej i podzielając argumenty sądu pierwszej instancji, wskazał ponadto na niedopuszczalność kwestionowania tytułu prawnego do nieruchomości w drodze powództwa o wydanie lub ustalenie nieważności umowy użytkowania, gdyż wpis prawa użytkowania do księgi wieczystej miał charakter konstytutywny, albowiem prawo to zostało ustanowione na prawie użytkowania wieczystego.