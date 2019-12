Ułatwienie dla start-upów. Czym jest prosta spółka akcyjna?

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, prosta spółka akcyjna to wyjście naprzeciw potrzebom innowacyjnych środowisk startupowych, których działalność do tej pory była mocno utrudniona. Mogły one bowiem funkcjonować jedynie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Większość przedsiębiorców decydowała się na tę pierwszą opcję, głównie ze względu na to, że była prostsza w obsłudze i mniej kosztowna aniżeli spółka akcyjna. Do głównych problemów, z którymi borykały się startupy, należały komplikacje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, problemy z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego czy likwidacją spółki. Nowy rodzaj spółek kapitałowych, jakim jest prosta spółka akcyjna to, jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, nowoczesna forma będąca połączeniem cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Jakie korzyści?

Cechą wyróżniającą prostą spółkę akcyjną jest minimalny kapitał zakładowy. Powołanie spółki do życia wiąże się z pokryciem wkładu w wysokości co najmniej 1 zł. Nowy rodzaj spółki pozbawiony jest skomplikowanych wymogów organizacyjnych, nie ma tutaj obowiązku tworzenia rady nadzorczej, a do funkcjonowania spółki wystarczy jednoosobowy zarząd. Obok możliwości zarejestrowania spółki w sposób tradycyjny, pojawia się opcja szybkiej rejestracji drogą elektroniczną przy pomocy formularza. Ułatwienie dotyczy również elektronicznego podejmowania uchwał, odbywania zgromadzeń akcjonariuszy, a także ich rejestru, do prowadzenia którego dopuszczony zostaje blockchain, a więc rejestr rozproszony. Prosta spółka akcyjna to także łatwiejsze dysponowanie środkami spółki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony wierzycielom spółki.

