Zmiany w Prawie Budowlanym, które weszły w życie na początku 2023, są częścią procesu digitalizacji dokumentów związanych z całym procesem budowlanym. Nowe przepisy przybliżają adw. Mariusz Zając i apl. Monika Woszczyk z Kancelarii Zając i Wspólnicy.

Z początkiem nowego roku weszły w życie zmiany do Prawa Budowlanego, które to przepisy zostały zmienione Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z deklarowanymi założeniami, zmiany mają na celu ułatwienie inwestorom jak i organom nadzorczym prowadzenie dokumentacji, przekazywanie informacji jak i sprawowanie kontroli.

W celu jak najlepszego przygotowania się do zmian w Prawie Budowlanym, inwestorzy powinni odpowiednio doprecyzować zapisy umowne w umowach z zarządcami budynku, w zakresie formy prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego w formie elektronicznej lub papierowej.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2026 r. założyć dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie cyfrowym.

Do Prawa Budowlanego z dniem 1 stycznia 2023 r. zostaje dodany „Rozdział 5d książka obiektu budowlanego” – rozdział regulujący sposób jej prowadzenia, jednocześnie zastępujący obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz art. 64 Prawa Budowlanego. W mocy pozostaje jedynie ust. 3 art. 64 mówiący o tym, iż protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego.

Cyfryzacja książki obiektu budowlanego

Największą nowością jest cyfryzacja książki obiektu budowlanego, którą będzie zakładana i prowadzona w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. Obowiązek digitalizacji nie będzie mieć zastosowania do obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w części na terenach zamkniętych. Dla tych obiektów budowlanych książkę obiektu budowlanego w dalszym ciągu będą mogły być prowadzone się w postaci papierowej. W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów osoby, osoby uprawnione do ich dokonywania obowiązane będą posiadać konto w rzeczonym systemie c-KOB.

Zakres wpisów do książki obiektu budowlanego

Na podstawie dodanych przepisów wpisy do książki obiektu budowlanego dokonywane będą w zakresie:

informacji o obiekcie budowlanym;

imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu e-mail właściciela lub zarządcy,

kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 (okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów);

ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk osób, przez które zostały one sporządzone;

przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz imion i nazwisk osób, które dokonały tych czynności;

robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po oddaniu do użytkowania;

katastrof budowlanych dotyczących obiektu budowlanego;

decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Budynki bez obowiązku prowadzenia książki

Do katalogu budynków, dla których nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zostały dodane budynki garażowe i gospodarcze. W pozostałym zakresie wyłączenia pozostały w niezmiennym kształcie, tj. obowiązek ten nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych jak i dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Kto i kiedy zakłada książkę obiektu budowlanego

Książkę obiektu budowlanego zakładać będzie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w terminie 30 dni od dnia:

doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (gdy taka decyzja dla danego obiektu jest wymagana),

upływu terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (gdy takie zawiadomienie dla danego obiektu jest wymagane),

dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w wyniku której obiekt budowlany stał się obiektem, dla którego należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Kto odpowiada za prowadzenie książki obiektu?

Za samo prowadzenie książki obiektu odpowiedzialna będzie osoba fizyczna wskazana w książce obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę obiektu. Uprawnionymi osobami do dokonania odpowiednich wpisów na mocy nowelizowanych przepisów jest właściciel oraz zarządca w zakresie niezbędnym do założenia i zamknięcia księgi, osoba przez nich wskazana do jej prowadzenia jak i osoby przeprowadzające kontrole na podstawie rt.. 62 ust 1 Prawa Budowlanego. Wpisów należy dokonywać niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą wpisu. W przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, właściciel lub zarządca w terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki, zamykać będzie prowadzoną w systemie książkę obiektu budowlanego. Aktualizacji danych lub korekt wprowadzonych wpisów mogą dokonywać uprawnione podmioty w zakresie dokonanych przez siebie wpisów.

W przypadku braku przekazania książki obiektu, przez byłego właściciela lub zarządcę, na wniosek nowego właściciela lub zarządcy, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo właściciela lub zarządcy, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazywać będzie tym podmiotom do dalszego prowadzenia książkę w systemie c-KOB.

Plan sytuacyjny w książce obiektu

Również na mocy nowych przepisów do książki obiektu dołączony powinien zostać plan sytuacyjny, za co odpowiedzialna będzie osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia. Przedmiotowy plan zawierać będzie:

zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci - oznaczenie jej lokalizacji w terenie;

określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;

określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci (gdy znajdują się wewnątrz obiektu, dołącza się również opis pozwalający na lokalizację tych urządzeń);

określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;

określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

Dostęp do systemu c-KOB

Dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym lub czasowym można będzie udostępnić organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych. W obu przypadkach Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł przydzielić danego dostępu. W zakresie dostępu czasowego, kompetencje te posiadać ma również organ, któremu przydzielono dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym - w zakresie książek obiektu do których ma dostęp oraz właściciel lub zarządca obiektu budowlanego - w zakresie prowadzonej przez siebie książki obiektu budowlanego. System c-KOB zapewniać ma właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego możliwość pozbawienia dostępu do książki obiektu budowlanego w stosunku do osoby, wskazanej do jej prowadzenia.

System zapewniać będzie przechowywanie książki obiektu budowlanego przez okres istnienia obiektu a po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu dane dotyczące tej książki będą automatycznie usuwane.

Nowe kompetencje Ministra Infrastruktury

Minister Infrastruktury został wyposażony w kompetencję, do określenia w drodze rozporządzenia:

szczegółowego sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,

szczegółowego sposobu uwierzytelniania i autoryzacji w systemie c-KOB - mając na względzie zapewnienie nieusuwalności, przejrzystości i chronologii wpisów w książce obiektu budowlanego oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Obowiązki po kontroli obiektu

Osoba przeprowadzająca kontrolę obiektu budowlanego, w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia, dokonywać będzie wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej lub papierowej. W tym samym terminie osoba ta zawiadamiać będzie o kontroli organ nadzoru budowlanego. Również za pomocą systemu przekazuje się protokół z danej kontroli.

Zmiany w katalogu naruszeń prawa budowlanego

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami do katalogu naruszeń prawa budowlanego pod karą grzywny (art. 93 prawa budowlanego) dodano niespełnienie obowiązku z art. 62b oraz zmieniono pkt 9 na treść: "9) nie spełnia, określonych w art. 60c, art. 60d, art. 60f ust. 1, art. 60g, art. 60i ust. 1, art. 60m, art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 3, obowiązków założenia, wyznaczenia do prowadzenia, prowadzenia, dokonywania wpisów w terminie, zamknięcia, przekazywania lub udostępniania książki obiektu budowlanego lub przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym, "

Przepisy przejściowe

W zakresie przepisów przejściowych do prowadzenia książki obiektu budowlanego założonej zgodnie z art. 64 Prawa Budowlanego w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe. Do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z tym artykułem, tj. będą mieli wybór pomiędzy formą elektroniczną a papierową. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2026 r. założyć dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie cyfrowym. Książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje zgodnie z art. 63 Prawa Budowlanego.

Na drodze do digitalizacji

Powyższe zmiany są częścią procesu digitalizacji dokumentów związanych z całym procesem budowlanym. Zgodnie z deklarowanymi założeniami mają one na celu ułatwienie inwestorom jak i organom nadzorczym prowadzenie dokumentacji, przekazywanie informacji jak i sprawowanie kontroli. W ślad za powyższymi zmianami z dniem 27 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy na mocy których dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzony będzie w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy.

W celu jak najlepszego przygotowania się do powyższych zmian, inwestorzy powinni odpowiednio doprecyzować zapisy umowne w umowach z zarządcami budynku, w zakresie formy prowadzenia książki obiektu budowlanego. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na obowiązki zarządcy jak i kwestie jego wynagrodzenia w zakresie nadchodzących zmian prawa. Umowy te zazwyczaj przewidują podwyższenie wynagrodzenia zarządcy w wyniku zmian prawa rodzących po jego zarządcy nowych obowiązków.

Najlepszym rozwiązaniem może być wprowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego dla nowych obiektów. Dzięki temu, w przyszłości unikniemy przymusu zmiany formy prowadzenia książki obiektu budowlanego, z formy papierowej na elektroniczną.

Powyższe może być jednak ryzykowne pod względem niezawodności funkcjonowania nowego systemu. Pragmatycy mogą więc chcieć poczekać na informację zwrotną w branży co do funkcjonowania nowego systemu, przed jego wprowadzeniem do swojej codziennej pracy.

