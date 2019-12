Wspólny garaż nie połączy dwóch budynków w jeden

Interpretacja mpzp często bywa dużym wyzwaniem albowiem plany te powstawały w różnych okresach czasu na tle różnych stanów prawnych, w wielu wypadkach posługują się pojęciami niezdefiniowanymi ustawowo oraz niejednolitym nazewnictwem. Zdarza się, że mpzp zawierają regulacje dotyczące zasad zabudowy wskazując, czy na wyodrębnionej działce budowlanej może powstać jeden, czy więcej budynków, jednocześnie określając limity lokali mogących znajdować się w danym budynku (np. nie więcej niż 10 lokali mieszkalnych). Jeżeli, w realiach takich zapisów mpzp inwestycja projektowana jest na kilku działkach i na każdej z nich deweloper chce zbudować obiekt zawierający ilość mieszkań mieszczącą się w limicie przewidzianym przez mpzp dla danej działki, to powstaje pytanie, czy połączenie dwóch lub więcej obiektów wspólnymi częściami podziemnymi (fundament, garaż wielostanowiskowy) spowoduje, że w sensie prawnym i faktycznym powstaje jeden budynek, czy też budynki te nadal są odrębne ?

Posiadanie przez dwa budynki, wspólnego fundamentu oraz garażu podziemnego nie ma wpływu na odrębność tych budynków - tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2019 r. o sygn. II OSK 56/18.

W sprawie, w której zapadło rozstrzygnięcie, inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (składających się z 8 mieszkań każdy) wraz ze wspólnym garażem podziemnym. Organ udzielił pozwolenia na budowę. Pozostałe strony postępowania o pozwolenie na budowę zaskarżyły decyzję do organu wyższego stopnia. Skarżący zarzucili decyzji naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego poprzez niezasadne przyjęcie przez organ, że inwestycja jest zgodna z mpzp, który dopuszczał na tym terenie usytuowanie wolnostojących wielorodzinnych budynków mieszkalnych, o nie więcej niż 8 mieszkaniach. Zdaniem skarżących, deweloper w rzeczywistości zamierzał zrealizować budowę jednego budynku wielorodzinnego o 16 mieszkaniach, a nie dwóch osobnych budynków po 8 mieszkań z tego powodu, że były one połączone wspólnym fundamentem i garażem podziemnym. Zdaniem skarżących wspólny garaż oraz płyta fundamentowa przesądzały, że jest to jeden budynek z 16 lokalami, a nie dwa budynki zawierające po 8 lokali.

