Kara naliczana jest od 3 listopada 2021 roku. W związku z tym, że Polska nie płaci kar, potrącane są one z funduszy unijnych należnych Polsce.

Polski rząd w liście wysłanym do Brukseli zwrócił się 3 listopada 2022 roku z prośbą o zaprzestanie naliczania kar. jak podała stacja RMF FM, Komisja Europejska czekała z odpowiedzią na prośbę Polski mając nadzieję, że wejdą w życie przepisy nowelizujące m.in. ustawę o SN. Przyjęcie tych zapisów miało umożliwić m.in. wypłatę Polsce środków z KPO.

Po tym jednak, kiedy prezydent Andrzej Duda wysłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, w którym panuje impas w związku z konfliktem między częścią sędziów a prezes Trybunału, Julią Przyłębską, KE zmieniła swoje nastawienie i odrzuciła prośbę strony polskiej.

Po przeanalizowaniu argumentów przedstawionych przez Polskę, Komisja uznała, że "Polska nadal nie wykonała w pełni orzeczenia TSUE" - mówi w rozmowie z RMF FM rzecznik KE Christian Wiegand.

Oznacza to, że KE wznowi wysyłanie Polsce wezwań do zapłaty kary.

150 mln euro, czyli ok. 700 mln zł to zaległa kara, która uzbierała się w czasie ostatnich pięciu miesięcy. To na ten okres Komisja Europejska zawiesiła wysyłanie wezwań do zapłaty. Zrobiła to po tym, jak Warszawa poprosiła w liście wysłanym 3 listopada 2022 r. o zaprzestanie naliczania kar.