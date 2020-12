Zmiany w prawie podatkowym: nałożenie na spółkę nieruchomościową obowiązków płatnika przy share deals

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o CIT i PIT przewiduje szereg zmian dotyczących rynku nieruchomości, w szczególności z uwagi na wprowadzenie do prawa podatkowego pojęcia spółki nieruchomościowej. Jedną z nich jest nałożenie na spółkę nieruchomościową, w pewnych sytuacjach, obowiązków płatnika zaliczki na podatek w przypadku sprzedaży jej udziałów, akcji (i innych podobnych praw) przez zagraniczne podmioty.

Kim jest płatnik?

Zgodnie z Ordynacją podatkową, płatnikiem może być każdy podmiot, który jest obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Instytucję płatnika została wprowadzona ze względów praktycznych – łatwiej jest zobowiązać do zapłaty podatku ten podmiot, który dokonuje wypłaty określonych środków na rzecz innych podmiotów i posiada pełne dane na temat transakcji. Stąd płatnikami są np. pracodawcy, podmioty wypłacające dywidendę, odsetki i podobne należności. W klasycznej sytuacji płatnik potrąca od kwot wypłacanych na rzecz podatnika określone kwoty podatku i odprowadza je na konto urzędu skarbowego, skutkiem czego podatnik otrzymuje już kwotę pomniejszoną o należny podatek.

Dotychczasowe przepisy i zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Przepisy w obecnym brzmieniu (tj. do 31 grudnia 2020 r.), przewidują, że w przypadku sprzedaży przez nierezydenta (czyli podmiot niemający siedziby ani zarządu na terytorium Polski) udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków (i podobnych praw) w podmiotach, których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią bezpośrednio lub pośrednio, nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości – obowiązek podatkowy spoczywa bezpośrednio na tym nierezydencie jako zbywcy, Pomimo, że w zmienionych przepisach nie ma odniesienia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, naszym zdaniem zasadne jest powiedzieć, że obowiązek ten jest modyfikowany zgodnie z odpowiednią umową o unikaniu opodatkowania, jeśli prawo opodatkowania zysku kapitałowego ma państwo, w którym zbywca jest rezydentem podatkowym.

